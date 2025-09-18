วันที่รอคอยหุ้นกลุ่ม EA / สุนันท์ ศรีจันทรา

หุ้นกลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA พุ่งทะยานกันยกแผง รับข่าวการเปิดประมูล เช่ารถเมล์ไฟฟ้าปรับอากาศของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จำนวน 1520 คันวงเงินประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท โดยจะเปิดประมูลในเดือนตุลาคมนี้
หุ้น EA และหุ้นบริษัทในกลุ่มขานรับข่าวทันที โดยการซื้อขายวันพุธที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา นักลงทุนแห่เข้าเก็งกำไร ทำให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น โดยหุ้น EA ปิดที่ 3.68 บาท เพิ่มขึ้น 62 สตางค์หรือเพิ่มขึ้น 20.26% มูลค่าซื้อขาย 3,016.36 ล้านบาท สร้างจุดสูงสุดใหม่ในรอบนี้
หุ้นบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX ระหว่างชั่วโมงซื้อขาย ขึ้นไปสร้างจุดสูงสุดใหม่ในรอบปีที่ 1.49 บาท ก่อนอ่อนตัวลงมาปิดที่ 1.45 บาท เพิ่มขึ้น 19 สตางค์ หรือเพิ่มขึ้น 15.08% มูลค่าซื้อขาย 285.14 ล้านบาท
และหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BYD ราคาปิดที่ 62 สตางค์ เพิ่มขึ้น 15 สตางค์ หรือเพิ่มขึ้น 31.91% ซึ่งถือว่าพุ่งขึ้นทะลุเพดานสูงสุด 30%
หุ้นกลุ่ม EA อยู่ในช่วงขาลงมายาวนาน เพราะเจอแต่ข่าวร้ายกระหน่ำใส่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ EA ในยุครุ่งเรือง ราคาเคยขึ้นไปสูงสุดที่ 105.50 บาท ก่อนจะปักหัวลง จนเหลือเพียง 1 บาทเศษ
ผลประกอบการที่ตกต่ำ ทำให้หุ้นกลุ่ม EA เริ่มถดถอย ตามด้วยข่าวร้าย เกิดการ FORCE SELL หรือการบังคับขายหุ้นของผู้บริหารบริษัท ฯ กดให้ราคาหุ้นร่วงกันทั้งกลุ่ม ก่อนที่จะมีข่าวนายสมโภชน์ อาหุนัย อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ EA พร้อมพวกรวม 3 คน ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษ ในความผิดทุจริตวงเงินรวม 3.4 พันล้านบาท
และตบท้ายด้วย ปัญหาฐานะการเงินของ EA และบริษัทในกลุ่ม จนเกิดปัญหาการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้จำนวนรวมประมาณ 2.6 หมื่นล้านบาท
ผู้ถือหุ้นรายย่อยกลุ่ม EA มีจำนวนรวมกันเกือบ 1 แสนราย แยกเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย EA จำนวน 63,581 ราย ผู้ถือหุ้นรายย่อย NEX จำนวน 17,877 ราย และผู้ถือหุ้นรายย่อย BYD อีก 14,363 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ แบกต้นทุนหุ้นราคาสูง และจำนวนไม่น้อยที่แบกขาดทุนมายาวนานหลายปี
การยกโขยงขึ้นของหุ้นกลุ่ม EA ในครั้งนี้ ย่อมนำความยินดีปรีดามาสู่นักลงทุนจำนวนนับแสนคน แต่ราคาหุ้นจะไปไกลกันได้ขนาดไหน
หุ้นกลุ่ม EA มักเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน ขึ้นก็ขึ้นไปด้วยกัน ลงก็ลงพร้อมกัน และการทะยานขึ้นในครั้งนี้ เป็นการตอบรับล่วงหน้า จนดูเหมือนว่า นักลงทุนมีความมั่นใจว่า กลุ่ม EA จะต้องคว้าชัยชนะ ในการประมูลรถเมล์ไฟฟ้าขสมก.มูลค่าประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาทมาอยู่ในมืออย่างแน่นอน จึงแห่เก็งกำไรหุ้นกล่ม EA จนฝุ่นตลบ
ถ้าเดือนหน้า EA ชนะประมูลรถเมล์ไฟฟ้าจริง จะช่วยเสริมฐานะการดำเนินงาน ทำให้มีข่าวที่นักลงทุนจะเข้ามาเล่นหุ้นกลุ่ม EA อีกสักยก เพราะปัจจัยพื้นฐานดีขึ้น
แต่ราคาที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่าไหร่ ซึ่งยังไม่มีโบรกเกอร์ค่ายไหนวิเคราะห์คำนวณออกมา
ดังนั้น หากนักลงทุนเก็งกำไรกันเลยเถิด ราคาถูกไล่ขึ้นไปสูงเกินจริง อาจเกิดการบาดเจ็บกันอีกรอบ
แต่วันนี้ ชั่วโมงนี้ นักเก็งกำไรไม่สน ลุยหุ้นกลุ่ม EA กันสุดตัว เพราะนานทีแล้วที่หุ้นกลุ่มนี้ไม่มีข่าวดีมากระตุ้น
เมื่อมีข่าวปลุกการเก็งกำไร จึงใส่กันไม่ยั้ง สมกับเวลาที่รอคอยข่าวดี ๆ กลุ่ม EA มานานเต็มที