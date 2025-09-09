AUCT เปิดสถานตรวจสภาพรถเอกชน ยกระดับบริการครบวงจร

สหการประมูล เปิดตัวบริการ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) อย่างเป็นทางการ ณ สาขารังสิต-คลอง 8 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าทั้งรายย่อยและลูกค้าสถาบัน ให้สามารถดำเนินการด้านทะเบียนรถได้อย่างครบวงจรในจุดเดียว ทั้งการตรวจสภาพรถยนต์ ต่อภาษีประจำปี พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท พร้อมให้บริการในมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัด
นายสุธี สมาธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มองเห็นความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาประมูลรถยนต์หรือมาใช้บริการที่สาขารังสิต-คลอง 8 ซึ่งถือเป็นลานประมูลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีพื้นที่มากกว่า 100 ไร่ รองรับรถยนต์ได้กว่า 7,000 คัน ดังนั้น การเพิ่มบริการสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ครบจบในที่เดียวทั้งการตรวจสภาพรถยนต์ ต่อภาษีประจำปี พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท จะช่วยอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าประมูลและผู้ใช้รถทั่วไปได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก ตรอ.สหการประมูลให้บริการถึง2 ช่องตรวจ ซึ่งมากกว่าบริการ ตรอ.ทั่วไป ทำให้สามารถตรวจสภาพรถได้หลายคันพร้อมกัน ลดระยะเวลารอคอยและช่วยให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
“บริการตรวจสภาพรถ (ตรอ.) นี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเจ้าของรถยนต์ ที่ต้องการต่อภาษีประจำปี โดยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี รวมทั้งรถจักรยานยนต์อายุเกิน 5 ปี และรถที่ภาษีขาด เพราะหากขาดต่อภาษีเกิน 1 ปี ตามกฎหมายต้องเข้ารับการตรวจสภาพรถก่อนต่อภาษี นอกจากนี้รถยนต์ที่ติดตั้งระบบเชื้อเพลิงก๊าซ NGV หรือ LPG ต้องเข้ารับการตรวจสภาพทุกปีโดยไม่ขึ้นกับอายุของรถ ผลการตรวจสภาพจาก ตรอ. จะถูกส่งเข้าสู่ระบบออนไลน์ของกรมการขนส่งทางบกโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เจ้าของรถสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการต่อภาษีได้ทันที” นายสุธีกล่าว
อย่างไรก็ตาม นอกจากลูกค้ารายบุคคลแล้วบริการ ตรอ. ของ AUCT ยังได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าสถาบัน โดยในวันแรกของการเปิดให้บริการ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) หรือ กรุงศรี ออโต้ ได้นำรถยนต์จำนวน 20 คันเข้ารับบริการตรวจสภาพและต่อ พ.ร.บ. เป็นรายแรก เพื่อยืนยันคุณภาพและความพร้อมก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้าปลายทาง ทั้งนี้ บริการ ตรอ. ไม่เพียงแค่ช่วยให้ลูกค้าสามารถต่อภาษีได้อย่างสะดวกเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการยกระดับความปลอดภัยของรถยนต์บนท้องถนน เพราะได้ผ่านการตรวจสอบระบบเบรก ไฟหน้า-ท้าย ยาง เครื่องยนต์ และองค์ประกอบอื่น ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมขนส่งทางบก