AUCTเปิดประมูลรถบรรทุกมือสอง

"สหการประมูล"เตรียมเปิดประมูลขายรถบรรทุก 10 ล้อมือสองมีให้เลือกทั้งรถบรรทุกดั้มพ์ รถพื้นเรียบ รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ รถหัวลาก และรถบรรทุกพ่วงหลากหลายยี่ห้อกว่า 100 คันรองรับความต้องการธุรกิจส่งสินค้า ราคาเริ่มต้นหลักหมื่น
นายสุธี สมาธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) หรือ AUCT เปิดเผยว่า นอกจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์มือสองแล้ว บริษัทฯ ยังมีการประมูลขายรถมือสองประเภทอื่น ๆ อีก เช่น รถเครื่องจักรกลทางการเกษตร ซากรถอุบัติเหตุ และการประมูลขายรถบรรทุก 10 ล้อมือสอง ทั้งนี้ แต่ละสินค้าจะมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่ต้องการประมูลซื้อไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการประมูลขายรถบรรทุก 10 ล้อมือสอง ที่บริษัทฯ จะจัดประมูลขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2568 ณ ลานประมูลสาขารังสิต-คลอง8 เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการใช้งานของกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้า ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หรือสินค้าทางการเกษตร รวมทั้งสินค้าอื่น ๆ ที่มีปริมาณและมีน้ำหนักจำนวนมากซึ่งรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถขนส่งได้
“ความต้องการใช้งานของรถบรรทุก 10 ล้อมือสองมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นรถที่มีศักยภาพในการขนส่งสินค้าและช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดต้นทุน ทั้งในแง่ของความสามารถจัดส่งสินค้าได้ในปริมาณมากและมีความรวดเร็ว ราคารถบรรทุก 10 ล้อมือสองยังถูกกว่ารถใหม่มากกว่า 40% การประมูลขายในวันที่ 20 สิงหาคม 2568 ที่ได้รวบรวมรถบรรทุก 10 ล้อมือสองยี่ห้อต่าง ๆ มีทั้ง รถบรรทุกดั้มพ์ รถบรรทุกพื้นเรียบ รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ รถบรรทุกหัวลาก และรถบรรทุกพ่วง หลากหลายยี่ห้อกว่า 100 คัน จึงเป็นโอกาสของธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งที่จะได้เลือกซื้อสินค้าในราคาประหยัด” นายสุธีกล่าว
นายสุธีเติมว่าอีกว่าการประมูลขายรถ 10 ล้อมือสองในครั้งนี้ เป็นบริการที่ลูกค้าสามารถเลือกประมูลรถจากลานประมูลทั่วประเทศผ่านรูปภาพ โดยรถแต่ละคันจะมีรายละเอียดต่าง ๆ ระบุไว้อย่างครบถ้วน เช่น สถานที่ประมูล รวมทั้งภาพทุกมุมของรถยนต์ทั้งภายนอกและภายใน รวมทั้งข้อมูลปีจดทะเบียน เครื่องยนต์ และห้องโดยสาร ฯลฯ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์