สตช.- บ.กลางฯ มอบรางวัล “สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย” ปี 67 พร้อมเปิดโครงการปี 68 ต่อเนื่องปีที่ 3

เมื่อ 29 ส.ค.68 พลตำรวจโทธนพล ศรีโสภา รอง จตช.รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. และนายประยูร ภู่แส รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการสุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 พร้อมจัดแถลงข่าวเปิดโครงการประจำปี 2568 อย่างเป็นทางการ
โครงการสุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ที่ได้สนับสนุนงบประมาณรางวัล เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรทั่วประเทศ ด้วยเป้าหมายลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตำรวจจราจร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกองบัญชาการ กองบังคับการ และสถานีตำรวจในสังกัดทั้ง 1,484 สถานี ดำเนินการให้ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่จราจรทุกนาย ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลัก 5S อันได้แก่ SMILE (ยิ้มแย้มแจ่มใส) SMART (มีบุคลิกภาพที่ดี) SALUTE (ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพ) SERVICE MIND (ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตใจบริการ) STANDARD (ยกระดับการปฏิบัติให้มีมาตรฐานเดียวกัน)
และให้หน่วยงาน ระดับกองบัญชาการและกองบังคับการ ควบคุมกำกับดูแลให้จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดลงได้มากกว่าร้อยละ 5 หรือ 10 คนขึ้นไปเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ตามปีปฏิทิน (ปี 2564 - 2566) , ข้อมูลการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจกวดขันวินัยจราจร เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี และผลการการบังคับใช้กฎหมาย (หมวก/เมา/เร็ว) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จากค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ตามปีปฏิทิน รวมทั้งมีการตรวจสอบติดตามประเมินผล เพื่อพิจารณาคัดเลือก สุภาพบุรุษจราจรประเภทบุคคล กองบังคับการละ 2 นาย แบ่งเป็นระดับชั้นสัญญาบัตร 1 นาย และชั้นประทวน 1 นาย รวมจำนวนทั้งสิ้น 194 นาย และคัดเลือกสุภาพบุรุษจราจรประเภทหน่วยงาน ในสังกัดแต่ละกองบัญชาการ ที่ชนะเลิศ 1 หน่วยงาน รองชนะเลิศ 2 หน่วยงาน รวมทุกกองบัญชาการจำนวนทั้งสิ้น 32 หน่วยงาน โดยทำการมอบรางวัล จำนวน 2 ครั้ง โดยในครั้งที่ 1 ได้ดำเนินการมอบไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา
และในวันนี้เป็นการมอบรางวัล สุภาพบุรุษจราจร ครั้งที่ 2 โดยเป็นรางวัลสุภาพบุรุษจราจร ประเภทบุคคล จำนวน 30 นาย ในสังกัด บช.น., และรางวัลสุภาพบุรุษจราจร ประเภทหน่วยงาน รวม 27 หน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ 1.ระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2.ระดับกองบัญชาการ และ 3.ระดับกองบังคับการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับตำรวจจราจร ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และหน่วยงานที่ขับเคลื่อนโครงการฯ ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้การเกิดอุบัติผู้ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต ลดลง อย่างเป็นรูปธรรม และได้จัดพิธีเปิดและแถลงข่าว โครงการสุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย ประจำปี 2568 อย่างเป็นทางการ (ต่อเนื่องปีที่ 3 ติดต่อกัน) อีกด้วย