บิทคอยน์ลุ้นร่วงแตะ $60,000 หรือฟื้นเหนือ $140,000? นักเทรดแตกขั้วมุมมองตลาดคริปโต

บิทคอยน์ร่วงแล้วกว่า 12.75% จากจุดสูงสุดเหนือ $124,500 จุดชนวนดีเบตครั้งใหญ่ระหว่างฝั่งมองว่าการปรับฐานเป็นเพียงการพักตัวตามปกติในตลาดกระทิง กับอีกฝ่ายที่เตือนว่าหมีอาจเริ่มคุมเกม ขณะที่บทวิเคราะห์หลายสำนักฉายภาพความเสี่ยงหลุด $60,000 ก่อนกลับตัว ขณะเดียวกันก็มีเสียงเชื่อมั่นว่ารอบนี้ราคามีลุ้นพุ่งแรงแตะ $140,000 ในไม่กี่เดือนข้างหน้า
บิทคอยน์ปรับตัวลงกว่า 12.75% จากระดับสูงสุดตลอดกาลเหนือ $124,500 ทำให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์แยกออกเป็นสองกลุ่มชัดเจน ฝั่งหนึ่งมองว่าเป็นการปรับฐานปกติในตลาดขาขึ้น ขณะที่อีกฝ่ายชี้ว่าบทใหม่ของวัฏจักรหมีได้เริ่มขึ้นแล้ว คำถามคือ ใครกันที่อ่านเกมขาดกว่ากัน?
บทเรียนจากปี 2564 สัญญาณซ้ำรอยเสี่ยงร่วงแตะ $60,000
หลายบทวิเคราะห์ชี้ว่าโครงสร้างราคาของบิทคอยน์ในปี 2568 กำลังสะท้อนแพทเทิร์นเดียวกับปี 2564 ที่นำไปสู่การร่วงหนัก นักวิเคราะห์ Reflection อธิบายว่าในปี 2564 บิทคอยน์ทะยานทำสถิติสูงสุด ตามด้วยการปรับฐานกลางทาง ก่อนพยายามรีเทสต์แนวต้านที่ล้มเหลว สุดท้ายราคาดิ่งลงกว่า 50% จากเกือบ $69,000 เหลือราว $32,000 ในเวลาไม่กี่สัปดาห์
สถานการณ์ปัจจุบันคล้ายคลึง โดย BTC เคลื่อนไหวใกล้เขตการกระจายตัว (distribution zone) ที่เคยเป็นจุดกลับตัวในอดีต ขณะเดียวกันกราฟรายสัปดาห์แสดงให้เห็นการหลุดจากแพทเทิร์น Rising Wedge ซึ่งเป็นสัญญาณหมีชัดเจน การแตกกรอบดังกล่าวเพิ่มความเสี่ยงที่ราคาจะร่วงไปยังโซน $60,000–$62,000 ซึ่งตรงกับเส้น 200-Week EMA นักวิเคราะห์บางรายเตือนว่าราคามีสิทธิ์ถอยลึกถึง $50,000 หากประวัติศาสตร์ซ้ำรอย
เสียงฝั่งกระทิงแทงสวน โอกาสฟื้นพุ่งกลับ $124,500–$140,000
อย่างไรก็ตาม ยังมีนักลงทุนจำนวนไม่น้อยที่เชื่อว่าบิทคอยน์ยังไม่จบรอบขาขึ้น Trader Jesse ระบุว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (SMA และ EMA) กำลังทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญ คล้ายกับทุกครั้งที่ตลาดขาขึ้นมีการพักตัว โดยปัจจุบันเส้นดังกล่าวอยู่ที่ช่วง $104,000–106,000 ซึ่งอาจกลายเป็นฐานกลางรอบใหม่
นักวิเคราะห์ Bitbull เสริมว่า วัฏจักรเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังไม่ถึงจุดสูงสุด ซึ่งปกติมักเกิดขึ้นก่อนตลาดการเงินเข้าสู่การชะลอตัว ประกอบกับเฟดเริ่มหั่นดอกเบี้ยแล้ว ทำให้คริปโตยังมีโอกาสไปต่ออีก 3-4 เดือน ก่อนอาจเข้าสู่จุดพีกสุดท้ายของรอบกระทิง
ด้าน Captain Faibik มองว่าการย่อตัวครั้งนี้คือ “รูปการพักฐานยังดี” โดย BTC กำลังรีเทสต์เส้น 200 วัน EMA แถว $104,000 เป็นแนวรับ พร้อมชี้ว่ากำลังเกิดสัญญาณ Bull Flag หากทะลุแนวต้าน $113,000 ได้ชัดเจน จะเป็นการยืนยันสัญญาณขาขึ้นที่อาจดันราคาไปแตะ $140,000 ได้ภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า
ศึกจิตวิทยาระหว่างกระทิงกับหมี
ตลาดบิทคอยน์กำลังอยู่ในจุดหักเหสำคัญ ฝั่งหนึ่งกังวลว่าประวัติศาสตร์ปี 2564 อาจซ้ำรอย กดราคาลึกถึง $60,000 หรือต่ำกว่า ขณะที่อีกฝั่งเชื่อมั่นในโครงสร้างตลาดและแรงหนุนมหภาคที่ยังไม่จบวัฏจักร การตัดสินใจลงทุนในช่วงนี้จึงเป็นบททดสอบจิตวิทยาของนักลงทุน ว่าใครจะทนแรงสวิงและคว้าโอกาสได้เหนือกว่าในสมรภูมิสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผันผวนมากที่สุดในโลก