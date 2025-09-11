บิทคอยน์อาจฟื้นขึ้นแตะ 160,000 ดอลลาร์ หลังพบสัญญาณ MACD Golden Cross กลับมา

บิทคอยน์ส่งสัญญาณเชิงบวกครั้งใหญ่หลัง MACD Golden Cross ปรากฏบนกราฟรายวันเป็นครั้งแรกนับจากเดือนเมษายนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์ชี้ หากประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ราคาบิทคอยน์อาจทะยานแตะ 160,000 ดอลลาร์ในเดือนตุลาคม ท่ามกลางแรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ และความคาดหวังการลดดอกเบี้ยโดยเฟด
สัญญาณ MACD Golden Cross จุดไฟตลาดบิทคอยน์
บิทคอยน์กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหลังเกิด MACD Golden Cross ซึ่งถือเป็นสัญญาณทางเทคนิคสำคัญที่นักลงทุนใช้ยืนยันแนวโน้มขาขึ้น ข้อมูลล่าสุดจาก BitBull นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดัง ระบุว่าเมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา เส้น MACD ได้ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ (Signal Line) สะท้อนพลังซื้อที่แข็งแกร่ง
อย่างไรก็ดีแม้กันยายนมักเป็นเดือนที่บิทคอยน์ทำผลงานย่ำแย่ที่สุด แต่การเกิด Golden Cross ครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อน เนื่องจากเกิดขึ้นขณะ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ (0 Line) ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดเพิ่งผ่านภาวะขาลง และกำลังได้รับแรงหนุนใหม่
ประวัติศาสตร์บ่งชี้ราคามีสิทธิ์พุ่งแรง
BitBull ย้ำว่าครั้งล่าสุดที่ MACD เกิด Golden Cross ลักษณะนี้ บิทคอยน์พุ่งขึ้นกว่า 40% ภายในเวลาเพียงหนึ่งเดือน และทำจุดสูงสุดใหม่ (ATH) ได้สำเร็จ หากรอบนี้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ราคาบิทคอยน์ (BTC/USD) อาจทะลุ 160,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่นักลงทุนจำนวนมากจับตามองในปี 2568
แรงหนุนจากเศรษฐกิจมหภาค
นอกจากปัจจัยทางเทคนิคแล้ว ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังเสริมบรรยากาศเชิงบวกต่อคริปโต โดยข้อมูลเงินเฟ้อที่ชะลอตัวช่วยหนุนความเชื่อมั่นว่าสหรัฐฯ อาจเริ่มวงจรลดดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนนี้ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงบิทคอยน์
นักวิเคราะห์รายหนึ่งบนแพลตฟอร์ม X ระบุว่า หากตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ออกมาเป็นบวก ตลาดจะยิ่งมั่นใจในแนวโน้มการลดดอกเบี้ย และราคาบิทคอยน์มีโอกาสปรับขึ้นต่อเนื่อง
สัญญาณเทคนิคและปัจจัยเศรษฐกิจเชิงบวกหนุนแนวโน้มขาขึ้น
การเกิด MACD Golden Cross ในช่วงที่ตลาดเพิ่งฟื้นจากขาลง ถือเป็นสัญญาณบวกที่ทรงพลัง ผนวกกับแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจมหภาค ทำให้แนวโน้มบิทคอยน์ยิ่งสดใส อย่างไรก็ตาม ตลาดคริปโตยังคงเต็มไปด้วยความผันผวน นักลงทุนจึงควรใช้กลยุทธ์ที่รอบคอบและไม่ไล่ราคาด้วยอารมณ์ หากประวัติศาสตร์ซ้ำรอยจริง การทะยานแตะ 160,000 ดอลลาร์ในเดือนตุลาคมอาจไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไป