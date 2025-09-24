XBIO แตกไลน์ธุรกิจ ผนึก"Aether Holding"ลุย “BitCoin Treasury”

เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ ” ลง MOU กับ Aether Holding Inc. สหรัฐฯ ศึกษากลยุทธ์ “BitCoin Treasury Strategy” บริหารคลังเงินด้วย BTC หวังหนุนธุรกิจ ดันผลงานฟื้นแกร่ง คาดสรุปผลดีลในปีนี้ เดินหน้าธุรกิจอาหาร ตั้งเป้ายอดขายทั้งปี 250 ล้านบาท
นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (XBIO) เปิดเผยว่า บริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (XBIO) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ Aether Holding Inc. บริษัทมหาชนจากสหรัฐอเมริกา ที่มีฐานจดทะเบียนใน Nasdaq เพื่อร่วมมือด้านกลยุทธ์การลงทุน โดยมีเป้าหมายในการศึกษา และพัฒนา “BitCoin Treasury Strategy” หรือแผนการบริหารคลังเงินด้วยบิตคอยน์ โดยการนำเงิน บางส่วนไปถือครอง BTC
สำหรับในข้อตกลงดังกล่าว Aether Holding จะเข้ามามีบทบาทในการให้คำแนะนำด้าน การวางโครงสร้างและการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล ขณะที่ทั้งสองฝ่ายตกลงจะดำเนินการ Due Diligence ร่วมกันโดย Aether Holding จะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ XBIO ภายใต้เงื่อนไขความลับทางธุรกิจ
“คาดดีลนี้จะสรุปได้ภายในปีนี้ ซึ่งการลงทุนอาจอยู่ในหลายรูปแบบทั้งเพิ่มทุนแบบ Private Placement หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือรูปแบบการลงทุนอื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน โดย MOU นี้ มีผลบังคับใช้นับจากวันที่ลงนาม” นางสาวเสาวณีย์กล่าว
โดย Aether Holding จะได้รับสิทธิ์ในการเจรจาแบบ Exclusive เพียงรายเดียว หากทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลง จะเป็นก้าวสำคัญของ XBIO ในการเปิดทางสู่แหล่งเงินทุนจากต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพการเติบโตด้านนวัตกรรม
สำหรับผลประกอบการปีนี้คาดว่าจะมีรายได้ 250 ล้านบาท จากการรักษาจำนวนสาขาและปรับปรุงรูปการให้บริการเพื่อดึงดูดลูกค้า