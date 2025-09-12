xs
กทท. จับมือ ม.เซาธ์อีสท์บางกอก ลงนาม MOU พัฒนาบุคลากร เสริมศักยภาพการศึกษาและวิชาชีพด้านโลจิสติกส์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กทท. จับมือ ม.เซาธ์อีสท์บางกอก ลงนาม MOU พัฒนาบุคลากร เสริมศักยภาพการศึกษาและวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ สนับสนุนทุนการศึกษา-ร่วมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) โดยสถาบันด้านการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์ (MLI) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรของ กทท. ระหว่าง กทท. และมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหลักสูตรด้านโลจิสติกส์ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนร่วมกัน รวมทั้งสร้างเครือข่ายการทำงานวิจัยและพัฒนาที่จะยกระดับศักยภาพผู้เรียน นำไปสู่การพัฒนาการสร้างนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม และสามารถสร้างมูลค่าให้แก่สังคมและประเทศชาติ โดยมีนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ กทท. และ ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี มหาวิทยาลัยซาธ์อีสท์บางกอก เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารที่ทำการ กทท.

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ กทท. กล่าวว่า “การลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ ถือเป็นพลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรขององค์กรทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน โดยพนักงาน กทท. และนักกีฬาฟุตซอลในสังกัดสโมสรฟุตซอล กทท. ที่ประสงค์จะศึกษาต่อ จะได้รับการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ด้านทุนการศึกษาและค่าหน่วยกิตในทุกระดับ ครอบคลุมระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลักสูตรของคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน ซึ่งนับเป็นการบูรณาการความร่วมมือที่เชื่อมโยงการศึกษา กีฬา และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ยกระดับขีดความสามารถขององค์กร และส่งต่อประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจไทยในระยะยาว”

อย่างไรก็ตาม นอกจากการดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์แล้ว กทท. ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความพร้อม และความสามารถในการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น นำไปสู่การยกระดับและพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง และเติบโตได้อย่างมั่นคง








