อมตะ ซิตี้ ฮาลอง ผนึกพันธมิตรพัฒนาคน หนุนภาคเศรษฐกิจฟู้เถาะ

อมตะซิตี้ ฮาลอง ประเทศเวียดนาม ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจำประเทศเวียดนาม (Asia Institute of Technology – AIT Vietnam) และมหาวิทยาลัยหูม เวือง (Hung Vuong University – HVU) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์ รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจจังหวัดฟู้เถาะ ซึ่งในพิธีลงนามมี นางสมหทัย พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน), ดร.ฟุง วัน ด่ง ผู้อำนวยการ AIT Vietnam และ ดร.โด คัก ทั้ง อธิการบดี HVU ร่วมลงนาม ร่วมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเขตอุตสาหกรรมจังหวัดฟู้เถาะร่วมเป็นสักขีพยาน
ความร่วมมือได้มุ่งเน้น 3 ด้านหลัก ได้แก่ การฝึกอบรมบุคลากร การสรรหางาน และการวิจัยทางวิชาการ เพื่อยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและเซมิคอนดักเตอร์ สนับสนุนการจ้างงาน การฝึกงาน และการวิจัยนวัตกรรม สู่การพัฒนาคนคุณภาพและการเติบโตอย่างยั่งยืนของจังหวัดฟู้เถาะ