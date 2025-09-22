"ไมเคิล เซย์เลอร์" ทุ่มซื้อบิทคอยน์เพิ่ม 850 เหรียญ ที่ราคาเฉลี่ย 117,000 ดอลลาร์ ดันพอร์ตสะสมแตะ 639,000 BTC

มหาเศรษฐีไมเคิล เซย์เลอร์เดินหน้าสะสมบิทคอยน์ต่อเนื่อง ล่าสุดควักเกือบ 100 ล้านดอลลาร์ซื้อเพิ่ม 850 BTC ที่ราคาเฉลี่ยกว่า 117,000 ดอลลาร์ต่อเหรียญ ดันยอดถือครองรวมแตะ 639,835 BTC มูลค่าเข้าซื้อสะสมทะลุ 47,000 ล้านดอลลาร์ ย้ำบทบาทบริษัทเอกชนที่ถือครองบิทคอยน์มากที่สุดในโลก และเป็นสัญลักษณ์ของการยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัลในสถาบันการเงิน
สะสมต่อเนื่อง ใช้กลยุทธ์ทุนตลาดหุ้นซื้อ BTC
เซย์เลอร์ประกาศเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2568 ว่า Strategy Inc. ได้เข้าซื้อบิทคอยน์เพิ่ม 850 BTC มูลค่ารวมประมาณ 99.7 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นราคาเฉลี่ย 117,344 ดอลลาร์ต่อเหรียญ (รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) โดยใช้เงินทุนจากการออกหุ้นตามโครงการ At-the-Market (ATM) ทั้ง STRF และ MSTR
การเข้าซื้อครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทที่ยังคงใช้ “งบดุล” เป็นเครื่องมือสะสมบิทคอยน์อย่างเป็นระบบ จนก้าวขึ้นมาเป็นผู้ถือครองรายใหญ่ที่สุดระดับโลกในภาคเอกชน
พอร์ตสะสมทะลุ 639,835 BTC ต้นทุนเฉลี่ย 73,971 ดอลลาร์
ณ วันที่ 21 กันยายน 2568 บริษัทมีบิทคอยน์สะสมรวม 639,835 BTC ด้วยมูลค่าการเข้าซื้อรวม 47.33 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นต้นทุนเฉลี่ย 73,971 ดอลลาร์ต่อเหรียญ ปริมาณดังกล่าวไม่เพียงตอกย้ำสถานะของ Strategy ในฐานะ “มหาอำนาจ BTC” แต่ยังสะท้อนการยอมรับเชิงสถาบันที่กำลังเร่งตัว
บริษัทประกาศว่า กลยุทธ์ดังกล่าวไม่ใช่แค่การลงทุนเก็งกำไร แต่เป็นการวางโครงสร้างระยะยาวเพื่อใช้บิทคอยน์เป็น “สินทรัพย์สำรอง” และเป็นเกราะป้องกันความผันผวนมหภาค
ผลตอบแทน YTD ปี 2568 พุ่ง 26% ย้ำบทบาท Store of Value
นอกจากการเข้าซื้อที่ต่อเนื่อง Strategy ยังเผยว่า พอร์ตบิตคอยน์ของบริษัทสร้างผลตอบแทน YTD ปี 2568 กว่า 26% เมื่อเทียบกับต้นทุนสะสมทั้งหมด ตัวเลขดังกล่าวตอกย้ำสมมติฐานว่า บิตคอยน์ทำหน้าที่เป็น “ที่เก็บมูลค่า” (store of value) ที่เหนือกว่าสินทรัพย์ดั้งเดิมในภาวะตลาดผันผวน
แนวโน้มดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการยอมรับที่กว้างขึ้นของภาคเอกชนและสถาบัน ที่เริ่มมองบิทคอยน์เป็นเครื่องมือสำรองคลังที่สามารถป้องกันความเสี่ยงเชิงมหภาคได้จริง
ATM Programs หนุนไฟสะสมต่อเนื่อง
การระดมทุนจากโครงการ ATM เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ Strategy มี “กระสุน” พร้อมลุยสะสมบิทคอยน์ต่อไป ระหว่างวันที่ 15–21 กันยายน 2568 บริษัทขายหุ้น STRF 173,834 หุ้น ได้เงินสุทธิ 19.4 ล้านดอลลาร์ และขายหุ้น MSTR อีก 227,401 หุ้น ได้เงิน 80.6 ล้านดอลลาร์ รวมเป็น 100 ล้านดอลลาร์ที่นำมาใช้ซื้อ BTC โดยตรง
ปัจจุบัน Strategy ยังมีวงเงินเหลืออีกหลายพันล้านดอลลาร์ภายใต้โครงการ ATM ซึ่งทำให้บริษัทมีศักยภาพที่จะขยายพอร์ตบิตคอยน์ต่อเนื่องในอนาคต
Strategy ยึด BTC เป็นมาตรฐานใหม่ของ Corporate Treasury
ทั้งนี้การเข้าซื้อล่าสุดตอกย้ำท่าทีชัดเจนของ Strategy Inc. ที่มองบิทคอยน์ไม่ใช่เพียง “การลงทุน” แต่คือการสร้างมาตรฐานใหม่ของงบคลังเอกชน ด้วยปริมาณถือครองเกือบ 640,000 BTC และผลตอบแทน YTD แข็งแกร่ง บริษัทไม่เพียงเป็นผู้นำตลาด แต่ยังเป็นตัวแทนการเร่งตัวของสถาบันที่กำลังหันมาใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในระดับโครงสร้าง