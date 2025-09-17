BC ขึ้นแท่น 1 ใน 3 TPO ของ Accor ในไทย เสริมพอร์ตบริหารโรงแรม

“บูทิค คอร์ปอเรชั่น (BC)” ขึ้นแท่น 1 ใน 3 Third Party Operator (TPO) รายใหญ่ของเครือ “แอคคอร์ (Accor)” ตอกย้ำความเชี่ยวชาญด้านการบริหารโรงแรมแบบครบวงจร ที่พิสูจน์ความสำเร็จมาแล้วในหลากหลายโครงการ พร้อมลุยขยายพอร์ตครอบคลุมเมืองเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย รับอานิสงส์เทรนด์อสังหาฯ ที่หันมาใช้บริการ TPO มืออาชีพ เพื่อยกระดับโครงการสู่มาตรฐานสากล อีกทั้งยังเป็นการขยายพอร์ตธุรกิจของ BC เดินหน้าสร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) เสริมความมั่นคงระยะยาว
นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BC ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงกลยุทธ์ภายใต้โมเดล “Build-Operate-Sale” (BOS) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยกระดับความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 3 Third Party Operator (TPO) ของเครือ “แอคคอร์ (Accor)” ผู้นำระดับโลกด้านธุรกิจโรงแรมและการบริการ ซึ่งถือเป็นเครือโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีโรงแรมและรีสอร์ทมากกว่า 5,000 แห่งในกว่า 110 ประเทศ ได้มอบความไว้วางใจให้ BC เป็นพันธมิตรที่มีศักยภาพ ในการบริหารโรงแรมในประเทศไทย ซึ่งมีเพียงไม่กี่บริษัทที่ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการภายใต้บทบาทนี้ สะท้อนศักยภาพความเชี่ยวชาญของ BC ในการบริหารโรงแรมตามมาตรฐานระดับโลก
บทบาทของ Third Party Operator (TPO) มีความสำคัญมากขึ้นในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย ท่ามกลางแนวโน้มเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่มองหาผู้บริหารมืออาชีพเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน, การตลาด, การจัดการรายได้, ลดต้นทุน และสร้างผลตอบแทนสูงสุด ครอบคลุมถึงการสร้างประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience) อย่างครบวงจร โดยเฉพาะในช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 เทรนด์ของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่หันมาใช้บริการ TPO กันมากขึ้น
อย่างไรก็ดี BC พร้อมตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าด้วยบริการการบริหารแบบครบวงจร และยังมองเห็นโอกาสในการต่อยอดความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริหารโรงแรม (Hotel Management Service) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการกระจายรายได้ไปยังธุรกิจใหม่ ภายใต้โมเดล “Asset-Light” เพื่อสนับสนุนพอร์ตรายได้ประจำ (Recurring Income) ให้เติบโตอย่างมั่นคงยิ่งขึ้น และเพิ่มค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ (Management Fee) อีกทั้ง ช่วยลดความเสี่ยง และความผันผวนของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มความคล่องตัวทางการเงินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
โดยปัจจุบัน BC มีโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ทั้งสิ้น 10 โครงการ ในจังหวัด กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชลบุรี (พัทยา) และภูเก็ต อีกทั้ง ยังให้บริการบริหารโครงการ ผ่านแบรนด์ของบริษัทเอง คือ เจอร์นีย์ฮับ, โจโน่ และ โจโน่เอ็กซ์