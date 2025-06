WAVEลุยให้คำปรึกษาด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกแบบครบวงจร

"เวฟ บีซีจี " ผู้ให้บริการ Climate Solution ครบวงจร วางแผนเชิงรุกเจาะกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปิดบริการให้คำปรึกษาด้านการจัดการโรงแรมอย่างยั่งยืน ชูเกณฑ์มาตรฐาน Green Hotel Plus เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน สอดรับกับนโยบาย Green Tourism และความยั่งยืนระดับโลก

นายกรกช สงวนปิยะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวฟ บีซีจี จำกัด (WAVE BCG) ผู้ให้บริการ Climate Solution ครบวงจร ในเครือบริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) หรือ (WAVE) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งสร้างโอกาสการเติบโตในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยวางกลยุทธ์เจาะกลุ่มในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ฯลฯ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม จากสถานการณ์ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงข้อกำหนดใหม่ของสหภาพยุโรป (EU) โดยสนับสนุนให้โรงแรมทั่วโลกที่ขายห้องพักบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เช่น Booking.com และ Agoda ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสากล (Sustainable Tourism) อาทิ Green Key, Green Globe, Travelife, EarthCheck , Green Hotel Plus และ GSTC ส่งผลให้ความต้องการมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสากล (Sustainable Tourism) จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ประเทศไทยมีมาตรฐาน Green Hotel Plus ดำเนินการโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน GSTC ในระดับสากล โดยมาตรฐานดังกล่าว มีเป้าหมายยกระดับโรงแรมไทยให้สร้างคุณค่าแก่สังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน พร้อมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว ซึ่งข้อกำหนดนี้ยังครอบคลุมไปถึงบริษัททัวร์ในยุโรปที่จำหน่ายแพ็กเกจท่องเที่ยวมายังประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันผู้ที่ได้รับมาตรฐาน Green Hotel Plus ต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณา 7 ด้าน ดังนี้ 1.การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2.การบริหารทรัพยากรบุคคล 3.การสื่อสารองค์กร 4.การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่น 5.การจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 6.การมีส่วนร่วมกับชุมชนและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และ 7.ออกแบบอาคารและภูมิทัศน์อย่างยั่งยืน“ทั้งนี้บริษัทฯ วางกรอบรุกขยายการให้คำปรึกษาด้านการจัดการโรงแรมอย่างยั่งยืนครบวงจร (End-to-End Sustainable Hotel Management Solution) ตั้งแต่ การกำหนดนโยบายการจัดการโรงแรมตามเกณฑ์มาตรฐาน Green hotel Plus เพื่อให้ครอบคลุมข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ด้านสังคม (Social) และด้านธรรมาภิบาล (Governance) นอกจากนี้ยังมีบริการจัดการก๊าซเรือนกระจกแบบครบวงจร (Climate Advisory) ในเชิงรุกให้กับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) และผลิตภัณฑ์ (CFP) เพื่อทราบแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญ (Hotspot) และปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดขององค์กร รวมถึงการจัดทำกลยุทธ์ลดก๊าซเรือนกระจก (Decarbonization Roadmap) ไปจนถึงการพัฒนาโครงการลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และโดยเฉพาะการตรวจรับรองตามหลักเกณฑ์ Green Hotel Plus เพื่อยกระดับโรงแรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล”นายกรกช กล่าวว่า ธุรกิจโรงแรมที่ก้าวสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยได้รับรองตามหลักเกณฑ์ Green Hotel Plus จะช่วยสร้างความได้เปรียบการแข่งขัน ทั้งการเป็นโรงแรมตอบโจทย์นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวยั่งยืน การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่แบรนด์โรงแรม นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนด้วยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกและการบริหารจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน เช่น การจ้างงาน และการใช้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น เป็นต้น และที่สำคัญยังเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ทางการเงินมุ่งเน้นการลงทุนในโครงการและธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทางบวก (Green Finance) อาทิ เงินทุนดอกเบี้ยต่ำ การลดหย่อนภาษี และดึงดูดนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนที่ยั่งยืน (Sustainable Investment)“บริษัทฯ พร้อมที่จะเป็นพันธมิตร วางกลยุทธ์ในการประเมินและวางแผนการเปลี่ยนแปลงโรงแรมสู่มาตรฐาน Green Hotel Plus อย่างครบวงจร โดยให้บริการทั้งการประเมิน ไปจนถึงการวางแผนและการดำเนินการทั้งในด้านการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และการเข้าถึงกลไกสนับสนุนทางการเงินที่ยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทิศทางเดียวกับนโยบาย Green Tourism ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ หรือ UN โดยเฉพาะลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (SDG 13) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโลกที่ยั่งยืน และด้วยการกลยุทธ์การขยานฐานลูกค้าใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง จะกระตุ้นรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง” นายกรกช กล่าว