ททท.ปล่อยคอนเทนต์! RHYTHM OF THAILAND: ภารกิจค้นหาเสน่ห์ไทยจาก 10 อินฟลูเอนเซอร์ระดับนานาชาติ กับ 10 อินฟลูเอนเซอร์คนไทย พร้อมจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวทั่วโลก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าปลุกกระแสท่องเที่ยวกับโครงการ "Be My Guest" โดยร่วมมือกับคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ (หรือจะใช้ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวในคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power ของรัฐบาลอย่างเต็มกำลัง เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก และสื่อสารเสน่ห์ไทยในมุมมองใหม่ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์น่าประทับใจ ภายใต้แนวคิด “Rhythm of Thailand” ที่ชวนให้คนมาค้นพบประสบการณ์หรือจังหวะท่องเที่ยวของไทย ที่มีทั้งสีสัน รสชาติ และเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือน โดยใช้กลยุทธ์ Content Collaboration ที่จับคู่ครีเอเตอร์ระดับโลก 10 คน กับอินฟลูเอนเซอร์ไทย 10 คน เดินทางลงพื้นที่จริงใน 10 เมืองน่าเที่ยวทั่วไทย ได้แก่ เขาใหญ่ นครนายก บุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง เพชรบุรี เลย เชียงคาน ระยอง จันทบุรี น่าน สุโขทัย เชียงราย เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จากหลากหลายมุมมองของความต่างทางวัฒนธรรม สู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลกผ่านคอนเทนต์ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ให้มาสัมผัสความงดงามของประเทศไทย และสร้างความเชื่อมั่นในการบริการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. กล่าวย้ำว่า “นี่คือครั้งแรกที่ประเทศไทยได้สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างไทย-เทศแบบ Co-Create อย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงการรีวิว แต่นี่คือภารกิจของคนต่างเชื้อชาติที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน และต้องมาร่วมทางกัน ลงมือสัมผัส และถ่ายทอดเสน่ห์ของไทยตามจังหวะของตัวเอง ทั้งในแง่ของอาหาร ศิลปะ มวยไทย ธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ซึ่งภารกิจอันเปี่ยมความหมายของทั้ง 20 ครีเอเตอร์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว วันนี้ ททท.จึงอยากชวนให้ทุกคนทั้งไทยและต่างชาติเข้าไปร่วมติดตามความสนุกสนานในการทำคอนเทนต์ร่วมกันครั้งนี้ ว่าจะสามารถสะท้อนความสวยงาม ความน่าเที่ยว และความเชื่อมั่นในบริการท่องเที่ยวของไทยได้อย่างลึกซึ้งและมีเอกลักษณ์แค่ไหน”
คอนเทนต์สุดพิเศษที่เต็มไปด้วยสีสัน ประสบการณ์ และอัตลักษณ์ไทย กำลังทยอยเผยแพร่สู่สายตาผู้ติดตามหลายล้านคนทั่วโลกบนแพลตฟอร์มต่างๆ ของเหล่าครีเอเตอร์แล้ววันนี้ ททท.ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมติดตามภารกิจการเดินทางของพวกเขา และ "ค้นพบจังหวะของคุณ" ในประเทศไทยได้ทาง Facebook: www.facebook.com/TATBeMyGuest และ TikTok: @bemyguesttat_official ซึ่งจะมีการรวบรวมและนำเสนอคอนเทนต์ไฮไลต์จากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์อย่างต่อเนื่อง
นี่คือก้าวสำคัญที่จะจุดประกายแรงบันดาลใจและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางมายังประเทศไทยอย่างยั่งยืน ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะต้อนรับนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก