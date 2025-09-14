การซื้อบัตEventpop เชื่อม World ID

Eventpop แพลตฟอร์มจัดการอีเวนต์และจำหน่ายบัตรชั้นนำของประเทศไทยจับมือกับ World สร้างพันธมิตรครั้งสำคัญ ก้าวสู่ยุคใหม่ของการจำหน่ายบัตรที่ยุติธรรม โปร่งใส สำหรับแฟนคลับตัวจริงและปิดกั้นบอตอย่างเด็ดขาด
เนื่องจากที่ผ่านมาปัญหา "บอตลง" กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในกลุ่มแฟนคลับ K-pop และ C-pop ที่มักประสบความยากลำบากในการซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตยอดนิยม[1] เนื่องจากมีผู้ให้บริการรับกดบัตรบางรายหันมาใช้โปรแกรมอัตโนมัติหรือที่เรียกกันว่า “บอต” ในการจองบัตรอย่างรวดเร็วส่งผลให้ผู้บริโภคที่ต้องการเข้าชมจริงไม่สามารถซื้อบัตรได้ทันเวลาต้องหันไปพึ่งตลาดขายต่อที่มีราคาสูงกว่าปกติหรือเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพ
ข้อมูลจากรายงาน Bad Bot Report ในหัวข้อ Bad Bot vs Good Bot vs Human ระบุว่าในหมวดหมู่ Entertainment มีเพียง 15% ของผู้ใช้งานที่เป็นมนุษย์จริงขณะที่ในหมวด Computing & IT และ Community & Society พบว่ากว่า 50% เป็น “บอตไม่ดี” ที่ถูกออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงระบบรักษาความปลอดภัยและเข้าถึงข้อมูลหรือบริการอย่างไม่เหมาะสม
ดังนั้น เพื่อรับมือกับปัญหานี้Eventpop จึงได้ร่วมมือกับ World นำระบบ World ID เข้ามาใช้ในแพลตฟอร์มซื้อบัตร โดย World ID เป็นวิธีการพิสูจน์ความเป็นมนุษย์แบบดิจิตอลที่สามารถตรวจสอบและยืนยันได้อย่างปลอดภัยว่าผู้ใช้งานเป็นมนุษย์จริงการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการจำหน่ายบัตรมอบโอกาสในการเข้าถึงบัตรอย่างยุติธรรมยิ่งขึ้นสำหรับแฟนคลับตัวจริง และยกระดับประสบการณ์การซื้อบัตรสำหรับทุกคน
นายฐิติพงศ์ อัศรัสกร ผู้บริหารฝ่ายการจัดการธุรกิจแพลตฟอร์ม Eventpop กล่าวว่า “เราอยากให้การกดบัตรกลับมาเป็นเรื่องที่แฟร์กับทุกคน โดยเฉพาะแฟนตัวจริงที่เฝ้ารอศิลปินที่ชื่นชอบ เราเชื่อว่าการที่เราได้ร่วมมือกับ TFH และเทคโนโลยี World จะช่วยให้ประสบการณ์นี้สร้างความประทับใจกับผู้ที่อยากเข้าร่วมงานอีกครั้ง”
นายภัคพล ตั้งตงฉิน ผู้จัดการประจำประเทศไทย Tools for Humanity (TFH) กล่าวเพิ่มเติมว่า “การเชื่อมต่อ World กับ Eventpop ถือเป็นการเปลี่ยนเกมครั้งสำคัญของทั้งอุตสาหกรรมการจำหน่ายบัตรเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงการยกระดับเทคโนโลยีแต่คือการปิดฉากยุคที่ผู้คนใช้บอตเป็นเครื่องมือเอารัดเอาเปรียบกับระบบและพรากโอกาสของแฟนตัวจริงในการชมศิลปินที่ชื่นชอบบนเวทีคอนเสิร์ต จากนี้ไปแฟนคลับจริง ๆ จะสามารถเข้าถึงบัตรได้อย่างยุติธรรม โปร่งใสและปลอดภัย ความร่วมมือนี้ไม่เพียงแก้ไขปัญหาที่เป็นเรื้อรังมาอย่างยาวนาน แต่ยังยกระดับมาตรฐานใหม่ให้กับอนาคตของวงการจำหน่ายบัตรที่ซึ่งผู้ใช้ที่ผ่านการยืนยันว่าเป็นมนุษย์จริงจะได้รับสิทธิพิเศษ อาทิ การซื้อบัตรรอบพรีเซลล์ก่อนใคร การ upgrade บัตรเป็น VIP และประสบการณ์พิเศษที่ไม่เหมือนใคร”
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นมนุษย์กับ World ID แล้ว จะได้รับสิทธิพิเศษ อาทิ Priority Presale Access : สิทธิ์เข้าถึงการซื้อบัตรก่อนใครก่อนเปิดขายสู่สาธารณะ , VIP Tier Upgrades : โอกาสสัมผัสประสบการณ์สุดพรีเมียม เช่น การพบปะแฟนคลับ (Fan Meet & Greet) และสิทธิ์เข้าสู่โซนพิเศษ (Fanzone) , Exclusive Discounts : ส่วนลดสุดพิเศษสำหรับบัตรและข้อเสนอที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ
, Human-Only Events : การเข้าร่วมอีเวนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จัดขึ้นเพื่อผู้ที่ยืนยันความเป็นมนุษย์แล้วเท่านั้น และ Limited-Edition Merchandise : สิทธิ์รับของที่ระลึกและสินค้าสะสมรุ่นพิเศษที่มีให้เฉพาะผู้ใช้ที่ยืนยันความเป็นมนุษย์แล้วเท่านั้น