ยุคใหม่แห่งการซื้อบัตร: Eventpop เชื่อมต่อกับ World ID

Eventpop แพลตฟอร์มจัดการอีเวนต์และจำหน่ายบัตรชั้นนำของประเทศไทยจับมือกับ World สร้างพันธมิตรครั้งสำคัญ ก้าวสู่ยุคใหม่ของการจำหน่ายบัตรที่ยุติธรรม โปร่งใส สำหรับแฟนคลับตัวจริง และปิดกั้นบอตอย่างเด็ดขาด
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาปัญหา "บอตลง" กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในกลุ่มแฟนคลับ K-pop และ C-pop ที่มักประสบความยากลำบากในการซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตยอดนิยม เนื่องจากมีผู้ให้บริการรับกดบัตรบางรายหันมาใช้โปรแกรมอัตโนมัติ หรือที่เรียกกันว่า “บอต” ในการจองบัตรอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้บริโภคที่ต้องการเข้าชมจริงไม่สามารถซื้อบัตรได้ทันเวลา ต้องหันไปพึ่งตลาดขายต่อที่มีราคาสูงกว่าปกติ หรือเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพ
ข้อมูลจากรายงาน Bad Bot Report ในหัวข้อ Bad Bot vs Good Bot vs Human ระบุว่า ในหมวดหมู่ Entertainment มีเพียง 15% ของผู้ใช้งานที่เป็นมนุษย์จริง ขณะที่ในหมวด Computing & IT และ Community & Society พบว่ากว่า 50% เป็น “บอตไม่ดี” ที่ถูกออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงระบบรักษาความปลอดภัย และเข้าถึงข้อมูลหรือบริการอย่างไม่เหมาะสม
เพื่อรับมือกับปัญหานี้ Eventpop จึงได้ร่วมมือกับ World นำระบบ World ID เข้ามาใช้ในแพลตฟอร์มซื้อบัตร โดย World ID เป็นวิธีการพิสูจน์ความเป็นมนุษย์แบบดิจิตอลที่สามารถตรวจสอบและยืนยันได้อย่างปลอดภัยว่าผู้ใช้งานเป็นมนุษย์จริง การนำเทคโนโลยีนี้มาใช้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการจำหน่ายบัตรมอบโอกาสในการเข้าถึงบัตรอย่างยุติธรรมยิ่งขึ้นสำหรับแฟน คลับตัวจริง และยกระดับประสบการณ์การซื้อบัตรสำหรับทุกคน
คุณฐิติพงศ์ อัศรัสกร ผู้บริหารฝ่ายการจัดการธุรกิจแพลตฟอร์ม Eventpop กล่าวว่า “เราอยากให้การกดบัตรกลับมาเป็นเรื่องที่แฟร์กับทุกคน โดยเฉพาะแฟนตัวจริงที่เฝ้ารอศิลปินที่ชื่นชอบ เราเชื่อว่าการที่เราได้ร่วมมือกับ TFH และเทคโนโลยี World จะช่วยให้ประสบการณ์นี้สร้างความประทับใจกับผู้ที่อยากเข้าร่วมงานอีกครั้ง”
ด้าน คุณภัคพล ตั้งตงฉิน ผู้จัดการประจำประเทศไทย Tools for Humanity (TFH) กล่าวเพิ่มเติมว่า “การเชื่อมต่อ World กับ Eventpop ถือเป็นการเปลี่ยนเกมครั้งสำคัญของทั้งอุตสาหกรรมการจำหน่ายบัตร เรื่องนี้ไม่ใช่เพียงการยกระดับเทคโนโลยี แต่คือการปิดฉากยุคที่ผู้คนใช้บอตเป็นเครื่องมือเอารัดเอาเปรียบกับระบบ และพรากโอกาสของแฟนตัวจริงในการชมศิลปินที่ชื่นชอบบนเวทีคอนเสิร์ต จากนี้ไปแฟนคลับจริง ๆ จะสามารถเข้าถึงบัตรได้อย่างยุติธรรม โปร่งใส และปลอดภัย ความร่วมมือนี้ไม่เพียงแก้ไขปัญหาที่เป็นเรื้อรังมาอย่างยาวนาน แต่ยังยกระดับมาตรฐานใหม่ให้กับอนาคตของวงการจำหน่ายบัตร ที่ซึ่งผู้ใช้ที่ผ่านการยืนยันว่าเป็นมนุษย์จริงจะได้รับสิทธิพิเศษ อาทิ การซื้อบัตรรอบพรีเซลล์ก่อนใคร การ upgrade บัตรเป็น VIP และประสบการณ์พิเศษที่ไม่เหมือนใคร”
ผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นมนุษย์กับ World ID แล้ว จะได้รับสิทธิพิเศษ อาทิ:
• Priority Presale Access : สิทธิ์เข้าถึงการซื้อบัตรก่อนใคร ก่อนเปิดขายสู่สาธารณะ
• VIP Tier Upgrades : โอกาสสัมผัสประสบการณ์สุดพรีเมียม เช่น การพบปะแฟนคลับ (Fan Meet & Greet) และสิทธิ์เข้าสู่โซนพิเศษ (Fanzone)
• Exclusive Discounts : ส่วนลดสุดพิเศษสำหรับบัตรและข้อเสนอที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ
• Human-Only Events : การเข้าร่วมอีเวนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จัดขึ้นเพื่อผู้ที่ยืนยันความเป็นมนุษย์แล้วเท่านั้น
• Limited-Edition Merchandise : สิทธิ์รับของที่ระลึกและสินค้าสะสมรุ่นพิเศษที่มีให้เฉพาะผู้ใช้ที่ยืนยันความเป็นมนุษย์แล้วเท่านั้น
โดยผู้ใช้งานสามารถติดตาม World Collection และวิธีการเชื่อมต่อ World ID กับ Eventpop ได้ที่ Eventpop
ความร่วมมือนี้ไม่เพียงมุ่งยกระดับกระบวนการจำหน่ายบัตรเท่านั้น แต่ยังช่วยป้องกันการหลอกลวง และการนำบัตรไปขายต่อในราคาสูงเกินจริง ทำให้การเข้าชมคอนเสิร์ตเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น และมั่นใจได้ว่าทุกคนที่ได้บัตรล้วนเป็นแฟนคลับตัวจริง