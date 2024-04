BMN ชวนเหล่าเด็กฝึก 9 คน จาก Chuang Asia Thailand มา Meet & Greet ที่ MRT พหลโยธิน

BMN จับมือ WeTV ชวนเหล่าเด็กฝึกทั้ง 9 คน มาร่วมจัดกิจกรรม Metro Mall presents “It’s our meeting time" With 9 Trainees CHUANG ASIA Thailand (ช่วง เอเชีย ไทยแลนด์) เพื่อใกล้ชิดกับเหล่าแฟนคลับในพื้นที่ Metro Art อาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธิน ก่อนที่เด็กฝึกทั้ง 9 คน จากรายการ CHUANG ASIA Thailand (ช่วง เอเชีย ไทยแลนด์) รายการเรียลลิตี้ค้นหาวงไอดอลจะเตรียมตัวสู่เวทีใหญ่ในรอบ Grand Debut Night ในวันที่ 6 เมษายนนี้ เพื่อเฟ้นหาไลน์อัพสมาชิกทั้ง 9 คน กับความฝันสูงสุดในการเข้าร่วมเป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ที่จะเติบโตทั้งในระดับเอเชียหลังจากมุ่งมั่นฝ่าฝันการแข่งขันในภารกิจต่างๆ ร่วมกับบรรดาเด็กฝึกกว่า100 คน วันนี้เหล่าเด็กฝึกทั้ง 9 คน CHUANG ASIA Thailand (ช่วง เอเชียไทยแลนด์) ได้เดินทางเข้ามาใกล้ความฝันอีกขึ้นหนึ่งแล้ว โดย บริษัท แบงคอกเมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด หรือ BMN ผู้ให้บริการสื่อโฆษณา พื้นที่ค้าปลีกพื้นที่จัดกิจกรรมในระบบรถไฟฟ้า MRT และทางด่วน ก็ไม่รอช้าร่วมกับ WeTV ผู้นำแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิงที่สุดความบันเทิงคุณภาพแห่งเอเชีย เดินหน้าสร้างประสบการณ์ให้ผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง พาน้องๆ เด็กฝึกทั้ง 9 คนนี้ มาเข้าร่วมกิจกรรม Metro Mall presents “ It’s our meeting time “ With 9 Trainees CHUANG ASIA Thailand (ช่วง เอเชีย ไทยแลนด์) ซึ่งเป็นกิจกรรม Mini Meet & Greet ครั้งแรกของผู้เข้าแข่งขันทั้ง 9 คน จัดขึ้นในพื้นที่ Metro Art อาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธิน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากแฟนคลับของรายการ CHUANG ASIA Thailand (ช่วง เอเชีย ไทยแลนด์) เป็นจำนวนมากโดยได้เริ่มเข้าร่วมตั้งแต่กิจกรรมรวบรวมใบเสร็จและกิจกรรม Top Spender จากการซื้อสินค้าหรือ บริการร้านค้าภายในเมโทร มอลล์ แหล่งช้อป ชิม ชิว ในสถานีรถไฟฟ้า MRT เพื่อรับสิทธิ์ในการใกล้ชิดกับเด็กฝึกทั้ง 9 คน ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับกิจกรรม Metro Mall presents “It’s our meeting time” With 9 Trainees CHUANG ASIA Thailand (ช่วง เอเชีย ไทยแลนด์) ถือเป็นกิจกรรมต่อเนื่องสำหรับการโปรโมทรายการ CHUANG ASIA Thailand (ช่วง เอเชีย ไทยแลนด์) ที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ ของ BMN ในระบบรถไฟฟ้า MRT ที่ WeTV ได้มีการร่วมมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในด้านสื่อโฆษณา OOH กับ BMN เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยสร้างการรับรู้และประสบการณ์ใหม่ให้กับกลุ่มเป้าหมายของรายการ CHUANG ASIA Thailand (ช่วง เอเชีย ไทยแลนด์) สามารถรับชม รายการ CHUANG ASIA Thailand (ช่วง เอเชีย ไทยแลนด์) รอบ Grand Debut Night ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 พร้อมกันทั่วโลกได้ทางแอปพลิเคชัน WeTV และช่อง one31 รวมทั้งยังเตรียม ออกอากาศทางช่องโทรทัศน์อื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย และอีกจุดขายที่สำคัญ แฟนๆ สามารถมีส่วนร่วมด้วย การโหวตบนแพลตฟอร์ม WeTV ได้ที่ https://bit.ly/CHUANGAsia2024 และ