Supersports จัดงาน “Supersports The Game Starts Here” ตอกย้ำความเป็น The One for Football สร้างคอมมิวนิตี้ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์คอลูกหนัง เดินหน้าขยายเครือข่ายแฟนบอลประเทศ
กรุงเทพฯ – Supersports (ซูเปอร์สปอร์ต) ในเครือเซ็นทรัลรีเทล แหล่งรวมสินค้าและแบรนด์กีฬาอันดับ 1 ของไทย จัดกิจกรรมเอาใจคอลูกหนังต้อนรับฤดูกาลใหม่ของฟุตบอลในทุกลีก “Supersports The Game Starts Here” ด้วยไฮไลต์อลังการกับการเปิดตัว Jersey Wall ที่ครบครันที่สุด พร้อมกิจกรรมพิเศษมากมายที่จัดเอาใจแฟนบอล โดยมี คุณวิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ร่วมด้วยพันธมิตร คุณวราลักษณ์ ศรัณยคุปต์ ผู้จัดการอาวุโสบริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด หรือ Monomax / คุณพิมสิริ ทองร่มโพธิ์ Marketing Director บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / คุณชัชวาล การุณยะวนิช SEA Marketing Lead EA Sports / คุณกันต์ กุลปิยะวาจา Commercial Director บริษัท ชบาบางกอก จำกัด และ คุณอริธัชย์ ชือ-อชิตะ Brand Manager บริษัท ฟู้ดเอ๊กซ์ไซต์ จำกัด ในนามของแบรนด์ Saladstop! ผู้ให้การสนับสนุนและให้เกียรติร่วมงาน ในครั้งนี้ อีกทั้งแฟนบอลและคนดังเข้าร่วมอย่างคับคั่ง อาทิ นักแสดงสุดฮอต “อู่อู๋-ธนภูมิ” “เซฟ วรพงษ์” ที่มาร่วมพูดคุยและแข่งเกม Football Fan Match นอกจากนี้ยังจะได้พบกับเหล่าคอลูกหนังตัวจริงอย่าง ต๊อบ วาทิต / ปาล์ม พสิษฐ์ / ต้นตัวเทพ / โอปอล์ All in / Got Gooner / แม็กซ์ ค่อกแค่ก และอีกมากมาย ปิดท้ายด้วยการร่วมเชียร์สดถึงใจให้กระหึ่มโรงหนังในการถ่ายทอดสดฟุตบอล FA Community Shield ระหว่างทีมลิเวอร์พูล พบกับ ทีมคริสตัล ผ่านระบบ Monomax ณ SF World Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2568
คุณวิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล กล่าวว่า “Supersports เชื่อในพลังของฟุตบอลที่เชื่อมผู้คนจากทุกกลุ่มเข้าด้วยกัน เรามุ่งสร้างคอมมิวนิตี้แฟนบอลที่แข็งแรงและขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมนำเสนอสินค้าและกิจกรรมที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรักฟุตบอล ไม่ว่าจะเป็นนักสะสม เสื้อทีมโปรด ผู้เล่นในสนาม หรือแฟนบอลเชียร์ข้างสนาม”
ตลอดทั้งปี Supersports มุ่งสร้าง “Football Community” ที่แข็งแรงทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมที่แฟนบอลได้มีส่วนร่วมและใกล้ชิดกับทีมที่รัก ด้วยการเดินหน้าจัดกิจกรรมต่อเนื่องทั้ง Football Clinic, Meet & Greet กับนักเตะตำนาน และโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อให้แฟนบอลทุกคนเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่น่าจดจำพร้อมตอกย้ำจุดยืน The One for Football แหล่งรวมสินค้าและประสบการณ์ฟุตบอลที่ครบครันที่สุด
ในประเทศ ทั้งเพื่อแฟนบอลสายเชียร์ สายสะสม และสายเล่นจริง ได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษที่ตรงกับไลฟ์สไตล์และความชอบของตัวเอง
ร่วมสัมผัสความเป็น The One for Football ได้แล้ววันนี้ที่ Supersports ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือช้อปออนไลน์และติดตามข่าวสารได้ที่ www.supersports.co.th และ Facebook: Supersports