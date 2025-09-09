SCX ผนึก สยามกลการ บุกอมตะซิตี้ฯ ร่วมลงทุนกว่า 850 ลบ.ผุดคลังสินค้า 37,000 ตร.ม.

SCX Corporation จับมือ Siam Motors Group ร่วมลงทุนโครงการคลังสินค้าบนทำเลศักยภาพ อมตะซิตี้ ชลบุรี มูลค่ากว่า 850 ล้านบาท พื้นที่เช่ารวมกว่า 37,000 ตร.ม. ตอกย้ำบทบาทความเป็นผู้นำการพัฒนาอาคารและคลังสินค้าที่คำนึงถึงความยั่งยืนผ่านการรับรองมาตรฐาน TREES v1.1 ระดับ Certified จากสมาคมอาคารเพื่อความยั่งยืนไทย อีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญในการขยายพื้นที่เช่าด้านคลังสินค้าและโลจิสติกส์ 150,000 ตารางเมตร ภายในปี 2025 ช่วยสร้างรายได้ประจำ และเพิ่มความมั่นคงให้กับธุรกิจในระยะยาว
บริษัท เอสซีเอ็กซ์ คอร์ปอเรชัน จำกัด (SCX Corporation) ในเครือ SC Asset จับมือพันธมิตรยักษ์ใหญ่ กลุ่มบริษัท สยามกลการ จำกัด (Siam Motors Group) ร่วมลงทุนโครงการคลังสินค้าบนทำเลศักยภาพ อมตะซิตี้ ชลบุรี มูลค่ากว่า 850 ล้านบาท พื้นที่เช่ารวมกว่า 37,000 ตารางเมตร พร้อมชูมาตรฐานอาคารสีเขียว (Green Building) ระดับสากล ตอกย้ำความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาคลังสินค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมวางกลยุทธ์เสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจสร้างรายได้ประจำสม่ำเสมอ (Recurring Income) ให้เติบโตตามเป้าหมาย
การร่วมทุนในครั้งนี้นับเป็นหนึ่งอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและวิสัยทัศน์ร่วมกันระหว่าง SCX Corporation ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ และ Siam Motors Group ผู้นำที่มีประสบการณ์ยาวนานในอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องจักรกล ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ (Strategic Synergy) ที่มีศักยภาพในการเสริมสร้างการเติบโตทางธุรกิจ พร้อมทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
SCX Logistics อมตะ ชลบุรี ตั้งอยู่บนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก ใกล้มอเตอร์เวย์ สนามบิน และท่าเรือ อีกทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในการมอบสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 13 ปี ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (BOI) และยังมอบสิทธิ Free Zone ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึงการหักค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์และพลังงาน มีพื้นที่เช่ารวมทั้งสิ้น 37,000 ตารางเมตร ออกแบบให้รองรับการใช้งานทั้งแบบ Ready-built และ Built-to-suit ตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่ต้องการความยืดหยุ่นในการปรับรูปแบบพื้นที่การใช้งาน โดยเฉพาะธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว อย่าง อีคอมเมิร์ซ และอุตสาหกรรมที่ต้องการศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้าใกล้แหล่งผลิตและการขนส่งหลัก
ทั้งนี้ SCX Logistics อมตะ ชลบุรี ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน TREES v1.1 ระดับ Certified จากสมาคมอาคารเพื่อความยั่งยืนไทย (TGBI) ซึ่งนับเป็นหนึ่งในมาตรฐานอาคารเขียวที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ SCX Corporation ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังตอกย้ำบทบาทความเป็นผู้นำในการพัฒนาอาคารและคลังสินค้าที่คำนึงถึงความยั่งยืน รองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคตได้อย่างมั่นคง โดยอาคารและคลังสินค้าได้รับการออกแบบให้สอดคล้องตามมาตรฐานอาคารเขียวในหลายมิติ ได้แก่
ประหยัดพลังงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: ได้คะแนนสูงในหมวด Energy Efficiency (EA) ด้วยระบบจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ และการใช้พลังงานหมุนเวียนบางส่วน อีกทั้งยังใช้ระบบไฟส่องสว่าง (LED 100%) เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และเลือกใช้วัสดุที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ
จัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ: ได้คะแนนเต็มในหมวด Water Conservation ด้วยระบบประหยัดน้ำทั้งในสุขภัณฑ์และการจัดภูมิทัศน์ที่สามารถกักเก็บน้ำฝนและลดการใช้น้ำประปา
พื้นที่สีเขียวและระบบนิเวศ: มีพื้นที่เปิดโล่งไม่น้อยกว่า 25% ของพื้นที่อาคาร ใช้พืชท้องถิ่นและการจัดสวนที่ช่วยลดความร้อน (Urban Heat) และเพิ่มการดูดซับน้ำฝน
ส่งเสริมสุขภาวะภายในอาคาร: มีการออกแบบระบบระบายอากาศที่ดี ลดการสะสมของสารระเหยในวัสดุ และใช้แสงธรรมชาติร่วมกับการควบคุมอุณหภูมิภายในอาคาร เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม
การใช้วัสดุอย่างยั่งยืน: เลือกใช้วัสดุรีไซเคิลและวัสดุท้องถิ่นตามเกณฑ์อาคารเขียว ลดคาร์บอนฟุตพรินต์ในการก่อสร้าง และสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน
โดยโครงการคลังสินค้า SCX Logistics อมตะ ชลบุรี ถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญของ SCX Corporation ในการขยายพื้นที่เช่าด้านคลังสินค้าและโลจิสติกส์ 150,000 ตารางเมตร ภายในปี 2025 ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) และเพิ่มความมั่นคงให้กับธุรกิจในระยะยาว
นอกจาก SCX Logistics คลังสินค้าเพื่อเช่าแล้ว SCX Corporation ยังมีธุรกิจภายในเครืออย่าง ธุรกิจอาคารสำนักงาน SCX Working Solutions ปัจจุบันมีพื้นที่สำนักงานให้เช่า 6 แห่ง รวมพื้นที่ 120,000 ตร.ม. และธุรกิจโรงแรม SCX Hospitality โดยปัจจุบันมีโรงแรมที่เปิดให้บริการแล้วคือ โรงแรม YANH Ratchawat (ย่าน ราชวัตร) ซึ่งได้รับรางวัล “โรงแรมระดับ 3 ดาวยอดเยี่ยม” พร้อมเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ผ่านมา และเตรียมเปิดตัว โรงแรม KROMO Bangkok, Curio Collection by Hilton สุขุมวิท 29 และโรงแรม The Standard Pattaya Na Jomthien พร้อมให้บริการภายในปี 2568 นี้
ทั้งนี้ SCX Corporation ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ ‘The Prospering Expedition’ กับพันธกิจ ‘The Way Forward’ ที่มุ่งมั่นเสาะหาความเป็นไปได้ทางธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้างรายได้ประจำอย่างสม่ำเสมอ.