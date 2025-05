'แอร์โรเฟกซ์ จับมือ อัศว เม็ททอล' ส่งโปรดักส์ใหม่ หลังคาเมทัลชีทติดฉนวนกันความร้อน AERO-ROOF ติดตั้งง่าย

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ผู้ผลิตฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาบ้าน อาคาร ที่พักอาศัย ภายใต้แบรนด์ AERO-ROOF และบริษัท อัศว เม็ททอล (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำในการสร้างสรรค์โซลูชันด้านการก่อสร้างและตกแต่งด้วยโลหะ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาการตลาดสินค้าเมทัลชีทพร้อมฉนวนกันความร้อน โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีของทั้งสองบริษัทเพื่อยกระดับคุณภาพของฉนวนสำหรับหลังคาเมทัลชีทภายใต้แนวคิด “ONE+ Solution ครบ จบ เรื่องหลังคาเย็น” สร้างสรรค์สินค้าใหม่ ยางเย็น EPDM แบรนด์ ม้าเหล็ก Manufactured by AERO-ROOF เป็นฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา รีดติดหลังคาเมทัลชีทสำเร็จรูป ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของลูกค้า ด้วยการใช้เทคโนโลยีระดับโลกส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งการป้องกันเสียงและลดความร้อน ยางเย็น EPDM แบรนด์ ม้าเหล็ก Manufactured by AERO-ROOF ติดตั้งง่าย เย็นสบาย เย็นใจ ปลอดภัยต่อสุขภาพ อีกทั้ง เป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยทั้งสองบริษัทจะร่วมกันพัฒนาแผนการตลาดเตรียมพร้อมรุกตลาดภายในประเทศในปีนี้

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์และพลาสติกแปรรูปชั้นนำของโลก เปิดเผยว่า บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ EPG เป็นผู้นำในการผลิตฉนวนยางกันความร้อน/เย็น ผลิตจากยางสังเคราะห์ เพื่อใช้ในระบบปรับอากาศมากว่า 45 ปี และขยายสู่ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา AERO-ROOF จึงนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด และบริษัท อัศว เม็ททอล (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมมือกันพัฒนาสินค้าใหม่ พร้อมกับการขยายตลาดภายในประเทศอนึ่ง ตลาดหลังคาภายในประเทศ เติบโตตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง และความต้องการวัสดุหลังคาที่มีความทนทาน และสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้มากขึ้น การเติบโตของตลาดหลังคา ขับเคลื่อนจากการขยายตัวของเมือง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการเปลี่ยนระบบหลังคาเก่า ทั้งนี้ แนวโน้มการก่อสร้าง Green building มีความต้องการวัสดุหลังคาที่ช่วยประหยัดพลังงาน เพื่อลดต้นทุนการทำความเย็นภายในอาคาร และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นแนวโน้มที่สำคัญในตลาด ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา AERO-ROOF เป็นฉนวนที่ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์ อีกทั้ง มีคุณสมบัติกันความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ยางเย็น EPDM แบรนด์ ม้าเหล็ก Manufactured by AERO-ROOF สามารถตอบโจทย์การใช้งานของผู้อยู่อาศัยประธานกรรมการบริหาร บริษัท อัศว เม็ททอล (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท อัศว เม็ททอล (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายโลหะคุณภาพสูง และงานตกแต่งแบบครบวงจร ด้วยวิสัยทัศน์ที่พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมก่อสร้างด้วยโลหะของประเทศไทย ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญกว่า 20 ปี ของ อัศว เม็ททอล ในการสร้างสรรค์โซลูชันด้าน การก่อสร้างและตกแต่งด้วยโลหะ ที่ตอบโจทย์อนาคตพร้อมความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรมที่ไม่หยุดนิ่งด้วยแนวคิด “Tomorrow's Possibility – ต่อยอดทุกความคิดให้เป็นจริง” อัศว เม็ททอล ไม่เพียงแต่เป็นผู้ขายวัตถุดิบ แต่บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาส ที่จะยกระดับไปสู่การเป็นผู้ให้บริการโซลูชันการก่อสร้างและตกแต่งด้วยโลหะแบบครบวงจร เพื่อช่วยให้ลูกค้า คู่ค้า ผู้ใช้สินค้า ผู้ออกแบบ และพนักงานทุกคน พัฒนาพร้อมเติบโตไปพร้อมกัน ความร่วมมือกับ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด จะเป็นก้าวแรกของการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยี มาสู่วงการการก่อสร้างด้วยโลหะ โดยเริ่มต้นจากเทคโนโลยีระบบหลังคา (Assava’s Roofing System) ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานวัสดุก่อสร้างของประเทศไทยประเทศไทยมีการใช้งาน เมทัลชีทปีละหลายล้านตารางเมตร โดยเฉพาะงานหลังคาจะเป็นรูปแบบการใช้งานที่มากที่สุด ซึ่งปัจจุบันการติดตั้งหลังคามักจะทำควบคู่กับการติดตั้งฉนวนกันความร้อน ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่ บริษัท อัศว เม็ททอล (ไทยแลนด์) จำกัด ได้นำสินค้าที่ผลิตจากเทคโนโลยีระดับโลกมามอบให้กับคนไทย ผ่านตัวแทน คู้ค้า และ พันธมิตร ของบริษัท อัศว เม็ททอล (ไทยแลนด์) จำกัด ที่มีอยู่ทั่วประเทศการพัฒนาสร้างสรรค์สินค้าใหม่ร่วมกันภายใต้แนวคิด ONE+ Solution หนึ่งบวกหนึ่ง แต่ได้ผลลัพธ์มากกว่า 2 เท่า ระหว่างผู้นำด้านฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา AERO-ROOF จากบริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด และผู้นำด้านโลหะคุณภาพสูง-เมทัลชีท จาก บริษัท อัศว เม็ททอล (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อให้เกิดสินค้านวัตกรรม ยางเย็น EPDM แบรนด์ “ม้าเหล็ก Manufactured by AERO-ROOF” ที่ตอบโจทย์ครบในหนึ่งเดียว ทั้งการช่วยประหยัดพลังงาน ติดตั้งง่าย มีความสวยงาม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีการรีดติดฉนวนกับหลังคาเมทัลชีทแบบสำเร็จรูป ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการติดตั้งในหน้างาน ป้องกันปัญหาฉนวนหลุด ฉีกขาด หรือเสื่อมสภาพ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน และโรงงานที่ต้องการประหยัดพลังงานในระยะยาวพร้อมนี้ ได้ผสานเครือข่ายการจัดจำหน่ายของ บริษัท อัศว เม็ททอล (ไทยแลนด์) จำกัด ทั่วประเทศ ร่วมวางแผนการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดปี 2568 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับหลังคาเมทัลชีทในไทย จากวัสดุปิดคลุมทั่วไป สู่การเป็น “ระบบหลังคาเย็นอัจฉริยะ” ที่เน้นจุดเด่นด้านการประหยัดพลังงานลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง รองรับนโยบายอาคารเขียวและแนวทางการก่อสร้างที่ยั่งยืน โดย AERO-ROOF ช่วยลดการใช้พลังงาน สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ให้ความสำคัญกับแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน.