หุ้นปิดลบ 6.76 จุดขายทำกำไรหุ้นใหญ่กดดันหลังรับรู้ปัจจัยการเมือง

SET ปิดวันนี้ที่ 1,252.55 จุด ลดลง 6.76 จุด (-0.54%) มูลค่าซื้อขาย 44,813.45 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ดัชนีปรับตัวลงช่วงบ่าย โดยดัชนีทำจุดต่ำสุด 1,250.86 จุด ทำจุดสูงสุดที่ 1,270.74 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 224 หลักทรัพย์ ลดลง 227 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 198 หลักทรัพย์
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ช่วงบ่ายดัชนีปรับตัวลง ถูกกดดันจากแรงขายหุ้นขนาดใหญ่ อาทิ DELTA ADVANC CPALL หลังจากช่วงที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง จากความคาดหวังการเมืองในประเทศมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งตลาดมองว่ามีความเป็นไปได้ที่พรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 32 หลังพรรคประชาชนมีความชัดเจนว่าจะสนับสนุนนายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยในการจัดตั้งรัฐบาล
โดยในวันพรุ่งนี้ (5 ก.ย.) สภาผู้แทนราษฎรจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตามตลาดได้รับรู้(Price in) ประเด็นดังกล่าวไปแล้ว จึงมีแรงขายทำกำไรออกมา ประกอบกับปัจจุบัน P/E ตลาดหุ้นไทยอยู่ที่ 14 เท่า ซึ่งราคาเริ่มแพง
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันพรุ่งนี้คาดดัชนีแกว่งในกรอบ รอติดตามการโหวตเลือกนายกฯ ซึ่งคาดว่าจะเป็นไปตามที่ตลาดคาด ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ โดยให้กรอบแนวรับ 1,240 จุด และแนวต้าน 1,265 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
THAI มูลค่าการซื้อขาย 3,194.99 ล้านบาท ปิดที่ 13.80 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,826.40 ล้านบาท ปิดที่ 171.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,719.31 ล้านบาท ปิดที่ 145.50 บาท ลดลง 5.50 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 1,694.99 ล้านบาท ปิดที่ 46.75 บาท ลดลง 0.25 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,571.73 ล้านบาท ปิดที่ 292.00 บาท ลดลง 6.00 บาท