หุ้นปิดเช้าบวก 4.11 จุดแรงหนุนกลุ่ม Domestic คาดหวังการเลือกตั้ง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,263.42 จุด เพิ่มขึ้น 4.11 จุด (+0.33 %) มูลค่าซื้อขายราว 24,668 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้าดัชนีปรับตัวขึ้นมาเคลื่อนไหวแดนบวก โดยทำระดับสูงสุด 1,270.74 จุด และต่ำสุด 1,261.13 จุด
นายกรภัทร วรเชษฐ์ หัวหน้าสายงานวิจัย บล.กรุงศรี กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งไซด์เวย์อัพจากความคาดหวังที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ไม่ช้าก็เร็ว โดยตลาดรอพรุ่งนี้ที่จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโหวตเลือกนายกรัฐมตรี หากสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ คาดว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งในไตรมาส 2/69 แต่หากไม่สามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้คาดจะมีการยุบสภา และเดินหน้าจัดการเลือกตั้ง
"ตลาดรับโมเมมตัมบวก เล่นบนความคาดหวังจะมีการเลือกตั้ง หนุนกลุ่ม Domestic play ขึ้นประคองตลาด"
แนวโน้มตลาดหุ้นในช่วงบ่ายคาดแกว่งในกรอบ รอการโหวตเลือกนายกรัฐมตรีในวันพรุ่งนี้ โดยให้แนวต้านที่ 1,270-1,278 จุด แนวรับที่ 1,250 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
THAI มูลค่าการซื้อขาย 2,130.65 ล้านบาท ปิดที่ 13.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.60 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,340.96 ล้านบาท ปิดที่ 170.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 976.50 ล้านบาท ปิดที่ 47.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
KTC มูลค่าการซื้อขาย 912.08 ล้านบาท ปิดที่ 29.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 888.01 ล้านบาท ปิดที่ 38.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท