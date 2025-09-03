จับตาย CIG โยกเงินลุยเหมืองทอง / สุนันท์ ศรีจันทรา

ธุรกรรมอันต้องสงสัยในความไม่โปร่งใส เข้าข่ายการโยกย้ายถ่ายเทเงินของบริษัทจดทะเบียน ในรูปแบบการซื้อทรัพย์สินหรือการลงทุนในต่างประเทศเกิดขึ้นซ้ำซาก สร้างความเสียหายให้นักลงทุนในตลาดหุ้นมายาวนาน แต่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ยังไม่อาจแก้ไข ป้องกันหรือปราบปรามธุรกรรมที่เข้าข่ายไซฟ่อนเงินให้หมดสิ้นได้
ล่าสุด ก.ล.ต. สั่งให้ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CIG ชี้แจงข้อมูลภายในวันที่ 4 กันยายน 2568 กรณีที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้น สามัญของ Ocean Wolf PTE. LTD. (OW) การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจำกัด
คณะกรรมการ CIG มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ OW ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2568 เพื่อประกอบธุรกิจเหมืองทอง โดยได้รับสิทธิในการจัดการและพัฒนาเหมืองแร่ที่ประเทศแคนาดา จาก Mr. Alex Loo Liat Wah ในราคาซื้อขายหุ้นละ 180 บาท มูลค่ารวม 435 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OW
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดสูงสุดเท่ากับร้อยละ 49.99 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯยังได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนด วัตถุประสงค์มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท ให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้น (RO) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 311,381,474.90 บาท และบุคคลในวงจำกัด (PP) Mr. Alex (ผู้ขาย OW) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 125 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่รับจากการ ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้น OW
ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังมีความไม่ชัดเจน รวมถึงยังขาดข้อมูลสำคัญ โดยเฉพาะข้อมูลและรายละเอียดที่ CIG ใช้ประกอบการพิจารณาลงทุนใน OW และสาเหตุที่ไม่นำรายการลงทุนใน OW ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 49.99
คำสั่งให้ CIG ชี้แจงข้อมูลถือว่ามีเหตุผล เพราะการที่ฝ่ายบริหารบริษัทฯ ตัดสินใจลงทุนซื้อหุ้นบริษัททำเหมืองทองคำในแคนาดา โดยทุ่มเงิน435 ล้านบาท มีข้อควรสงสัยในความไม่โปร่งใส
OW เพิ่งก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารบริษัท ฯ มีความมั่นใจได้อย่างไรว่า OW จะประสบความสำเร็จในการทำเหมืองทองคำ มั่นใจได้อย่างไรว่า การลงทุนจะไม่มีความเสี่ยง หรือได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า และไม่สร้างความเสียหายให้ผู้ถือหุ้นของ CIG ตามมา
ธุรกรรมการซื้อทรัพย์สิน การลงทุนในโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะการลงทุนในต่างประเทศ เป็นช่องทางหนึ่งในการไซฟ่อนเงิน หรือการยักยอกเงินออกจากบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเกิดขึ้นแล้วนับกรณีไม่ถ้วน และนำมาซึ่งความล่มสลายของบริษัทจดทะเบียนและความสูญเสียของผู้ถือหุ้นในท้ายที่สุด
ก.ล.ต.ยังไม่เคยมีมาตรการ หรือไม่มีแม้แต่แนวคิด ยุติหรือปิดกั้นธุรกรรมที่เข้าข่ายการผ่องถ่ายไซฟ่อนเงินนออกจากบริษัทจดทะเบียนแต่อย่างใด
CIG มีผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่อง หุ้นถูกขึ้นเครื่องหมาย CB เตือนนักลงทุนว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ขณะที่หุ้นอยู่ในสภาพตายซาก แทบไม่มีมูลค่าซื้อขาย ราคาล่าสุดปิดที่ 5 สตางค์ มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 4,008 ราย ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วน 73.04%
กลุ่มคนที่บริหารบริษัท ฯ ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีนัยสำคัญ แต่กลับเป็นผู้กุมชะตากรรมของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนที่สูงสุด
ผลประกอบการ CIG ที่ผ่านมาซึ่งขาดทุนต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่ฟ้องถึงความล้มเหลวของฝ่ายบริหารบริษัท ฯ และการตัดสินใจลงทุนซื้อหุ้นเหมืองทองในแคนาดา วงเงิน 435 ล้านบาท คงไม่มีใครกล้าระบุว่า เป็นธุรกรรมในการโยกเงินออกจาก CIG แต่เป็นธุรกรรมอีนต้องสงสัยในความไม่โปร่งใส และอาจนำความเสียหายให้บริษัท ฯ ในภายหลังเท่านั้น
ธุรกรรมการซื้อทรัพย์สินหรือโยกเงินออกจากบริษัทจดทะเบียนไปลงทุน ซึ่งเป็นช่องทางในการผ่องถ่ายเงินของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน เกิดขึ้นมาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรู้ทันเกมโกงเหมือนกัน แต่สิ่งที่ทำได้มีเพียง การออกคำสั่งให้ชี้แจงข้อมูลของธุรกรรมมาเท่านั้น
และเมื่อฝ่ายบริหารบริษัทฯชี้แจงข้อมูลกลับมา แม้จะชี้แจงอย่างข้าง ๆ คู ๆ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ ฯ ก็ทำอะไรไม่ได้ ต้องปล่อยให้ธุรกรรมดำเนินต่อไป ต้องนั่งดูให้การไซฟ่อนผ่องถ่าย ปล้นเงินของผู้ถือหุ้นรายย่อยเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา
คำถามถือ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ ฯ จะทนนั่งดู ธุรกรรมการไซฟ่อน ผ่องถ่ายเงินออกจากบริษัทจดทะเบียนต่อไปอีกกี่ร้อยกี่พันปี และไม่คิดจะแก้ไข
ไม่คิดจะช่วยประชาชนผู้ลงทุน ไม่ให้ถูกมิจฉาชีพในคราบฝ่ายบริหารบริษัทจดทะเบียนปล้นจนหมดตัวบ้างหรือ