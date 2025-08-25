ผู้ถือหุ้นกู้จองเวรผู้บริหาร ACAP / สุนันท์ ศรีจันทรา

ประมาณ 5 ปีแล้วที่ผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ACAP ต้องทนทุกข์ทรมาน จากการผิดนัดชำระหนี้ แต่การต่อสู้เรียกร้องความเสียหาย เริ่มมีความหวัง หลังศาลล้มละลายมีคำสั่ง ไม่รับแผนการฟื้นฟูกิจการที่ ACAP เป็นฝ่ายเสนอ
บริษัทจดทะเบียนที่ประสบปัญหาฐานะการเงิน หนี้สินล้นพ้นตัว และฝ่ายบริหารบริษัทฯ กำลังถูกผู้ถือหุ้นรายย่อยและเจ้าหนี้ลุกฮือรุมสกรัม มักจะอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมาย ชิงยื่นขอล้มละลาย และเสนอแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อตัดตอนการฟ้อง การถูกบังคับใช้หนี้ หรือการเรียกเปิดประชุมเพื่อซักฟอกฝ่ายบริหารบริษัทฯ
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN ชิงยื่นขอฟื้นฟูกิจการมาแล้ว และทำให้สถาบันการเงินเจ้าหนี้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนประมาณ3 พันล้านบาท ถูกยืดเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีกหลายปี จนได้รับความเดือดร้อนกันอย่างหนัก
ผู้บริหาร ACAP พยายามเลียนแบบผู้บริหาร JKN แต่ศาลล้มละลายไม่ยอมรับแผนฟื้นฟู และทำให้ผู้ถือหุ้นกู้จำนวนหลายพันคน ยอดหนี้หุ้นกู้จำนวนรวมประมาณ 4 พันล้านบาท สามารถใช้มาตรการทางกฎหมาย ฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งและอาญากับผู้บริหาร ACAP ทั้งอดีตและปัจจุบันได้เต็มที่
เพื่อติดตามเร่งรัดบังคับชำระหนี้หุ้นกู้ และตามเอาผิดกับผู้บริหารบริษัทฯ ที่ฉ้อโกง โยกย้ายถ่ายเทเงินจากการเสนอหุ้นกู้ออกไป
ACAP เป็นบริษัทจดทะเบียนที่กำลังประสบปัญหารอบด้าน โดยหุ้นถูกพักการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน และบริษัทอยู่ในข่ายอาจถูกเพิกถอนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ติดค้างอยู่ใน ACAP มีทั้งสิ้น 2,918 ราย ราคาหุ้นปิดล่าสุดที่ 33 สตางค์
ผู้ถือหุ้นกู้ ACAP รวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น โดยมีสำนักงานกฎหมาย 9LAW เป็นผู้ประสานงาน โดยตลอด 5 ปี ได้เรียกร้องกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลตลาดทุน ฟ้องร้องดำเนินคดีกับหน่วยงานต่าง ๆ แต่ปัญหาความเดือดร้อนไม่รับการแก้ไข
การต่อสู้ของผู้ถือหุ้นกู้แทบเป็นไปอย่างโดดเดี่ยว ฝ่ายบริหาร ACAP ไม่ได้จริงจังในการชำระหนี้หุ้นกู้มากนัก หน่วงเวลาการแก้ปัญหาของผู้ถือหุ้นกู้ตลอดเวลา แต่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ย่อท้อ เคลื่อนไหวคัดค้านการเสนอแผนฟื้นฟูของผู้บริหาร ACAP มาตลอด
เพราะถ้าศาลล้มละลายอนุมัติแผนฟื้นฟู ฯ ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับชำระคืนหนี้หุ้นกู้เต็มจำนวน จนสุดท้ายการต้อสู้ก็ได้รับชัยชนะ ศาลล้มแผนฟื้นฟู ฯ ACAP
นับจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ ACAP จะเดินหน้าทวงความเป็นธรรม เดินหน้าติดตามตรวจสอบเงินหุ้นกู้ว่า ถูกโยกย้ายไปไหน และดำเนินดำเนินคดีกับผู้บริหาร ACAP ทุกคนที่ทุจริต โกงผู้ถือหุ้นกู้
ผู้ถือหุ้นกู้ ACAP ต้องสร้างเป็นคดีตัวอย่าง สำหรับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนที่มีเจตนาโกง แต่งตัวเข้าระดมทุนในตลาดหุ้น และเตรียมแผนมาปล้นนักลงทุน
บทบาทและหน้าที่ การดำเนินคดีผู้บริหารจดทะเบียนที่ทุจริต โกงนักลงทุน ควรจะเป็นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แต่เมื่อหวังพึ่งก.ล.ต.ไม่ได้
ผู้ถือหุ้นกู้ ACAP จึงต้องพึ่งตัวเอง ตามเล่นงานผู้บริหาร ACAP ให้ถึงที่สุด ทั้งตามหาเงินหุ้นกู้ที่ไม่รู้ถูกโยกย้ายถ่ายเทไปอยู่ที่ไหน ทั้งการดำเนินคดีทางแพ่งและอาญา
ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวนเกือบ 3 พันชีวิต ซึ่งเสียหายหมดเนื้อหมดตัวกับหุ้น ACAP เพราะบริษัท อยู่ในข่ายถูกตะเพิดพ้นตลาดหลักทรัพย์ คงได้แต่ฝากความหวังลม ๆ แล้วกับ ก.ล.ต.
หวังว่า ก.ล.ต.จะเร่งรัดสอบสวนความผิด ดำเนินคดีกับผู้บริหาร ACAP ที่สร้างความเสียหายกับนักลงทุน
ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศเดินหน้าแล้ว เล่นงานผู้บริหาร ACAP ที่โกงทุกคน แต่ ก.ล.ต.ยังเงียบกริบกับคดี ACAP