NAMรุกขยายธุรกิจทั่วเอเชียเร่งศึกษาดีลใหม่-เปิดสายผลิตเครื่องมือผ่าตัด

นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น กางแผนครึ่งหลังปี 68 เร่งเครื่อง วางกลยุทธ์ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายครอบคลุมทั่วเอเชีย ผ่านการควบรวมกิจการ (M&A) และการร่วมทุน (JV) เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีสากล ฟากบอสใหญ่ “วิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ” เปิดโมเดลใหม่ ลุยสายการผลิตกลุ่มเครื่องมือผ่าตัดที่มีดีมานต์สูง คาดรับรู้รายได้ในปี 69 เตรียมส่งออกต่างประเทศ เสริมแกร่งฐานธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพการเติบโตระยะยาว
นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NAM) ดำเนินธุรกิจ ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์สิ้นเปลืองทางการแพทย์ และให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร เปิดเผยว่า แผนการดำเนินธุรกิจในครึ่งหลังปี 2568 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าตามแผนกลยุทธ์ระยะกลางและยาวอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งบริหารจัดการกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการควบคุมต้นทุนและรักษากำไรให้มั่นคง ควบคู่กับการขยายช่องทางจำหน่ายไปสู่ตลาดต่างประเทศให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชีย ผ่านแนวทางการควบรวมกิจการ (M&A) และการร่วมทุน (JV) เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ขยายฐานลูกค้าและเครือข่ายพันธมิตร ตลอดจนเสริมศักยภาพการแข่งขันในระดับภูมิภาค และเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือกับความผันผวนทั้งในและต่างประเทศ
“สำหรับแนวโน้มครึ่งปีหลัง บริษัทฯ คาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ตามความต้องการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งการลงทุนเปิดสายการผลิตใหม่ในกลุ่มเครื่องมือผ่าตัด ซึ่งเป็นตลาดที่มีดีมานด์สูงและมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้จากสายการผลิตใหม่นี้ตั้งแต่ปีหน้า และต่อยอดการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้และการเติบโตที่มั่นคง” นายวิโรจน์ กล่าว
สำหรับผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรกของปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 937.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 500.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 114.32% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีรายได้รวม 437.56 ล้านบาท ขณะที่กำไรสำหรับครึ่งปีแรกอยู่ที่ 73.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 37.82% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 53.31 ล้านบาท