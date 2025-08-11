มูลนิธิเรนวูดมอบเงิน อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องอุปโภคบริโภคกว่า 3.2 ล้านบาท ช่วยเหลือทหาร–ประชาชนชายแดน และผู้ประสบอุทกภัยในแพร่–น่าน

มูลนิธิเรนวูด (ประเทศไทย) ตอกย้ำพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งมอบเงินบริจาค อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องอุปโภคบริโภค มูลค่ารวมกว่า 3,200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือทหารและประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคเหนือ ในจังหวัดแพร่และน่าน โดยมีนางสาววรพนิต รวยรุ่งเรือง รองประธานกรรมการ มูลนิธิเรนวูด (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนส่งมอบ และได้รับเกียรติจากนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนรับมอบ โดยเงินบริจาคทั้งหมดจะถูกส่งต่อเข้าสู่ กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดน
นอกจากการมอบเงินบริจาคและเครื่องอุปโภคบริโภค มูลนิธิเรนวูดยังได้สนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่เปราะบาง โดยส่งมอบเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ชายแดนที่ขาดแคลน ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจชนิดใบพัดพร้อมหลอดกำจัดออกซิเจนในเลือด มูลค่า 350,000 บาทมอบให้กับโรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือเหตุฉุกเฉิน และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพชนิดจอขนาดใหญ่ มูลค่า 280,000 บาทมอบให้กับโรงพยาบาลสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยและดูแลผู้ป่วยได้ทันท่วงที
นางสาววรพนิต รวยรุ่งเรือง กล่าวว่า การสนับสนุนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจของมูลนิธิเรนวูดที่จะยืนเคียงข้างสังคมไทยในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ความช่วยเหลือทั้งด้านเงินทุน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องอุปโภคบริโภคนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจแก่ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงผู้ที่กำลังเผชิญอุทกภัยในจังหวัดแพร่และน่านได้อย่างแท้จริง
ตลอดเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิเรนวูด (ประเทศไทย) ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา ส่งเสริมวัฒนธรรมการกีฬา สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน โดยมุ่งหวังสร้างผลลัพธ์เชิงบวกและความยั่งยืนให้แก่สังคมไทย การมอบเงินและอุปกรณ์ช่วยเหลือในครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนวิสัยทัศน์ของมูลนิธิในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน แต่ยังเป็นพลังสนับสนุนให้ทหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่กำลังเผชิญวิกฤติสามารถก้าวผ่านเหตุการณ์ไปพร้อมกัน