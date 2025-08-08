WP เปิดงบ 6 เดือนแรกรายได้ 8.7 พันล.

ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ เปิดผลงานงวด 6 เดือนแรก รายได้รวม 8,769.38 ล้านบาท กำไร 70.42 ล้านบาท ปัจจัยหนุนจากการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและจัดพอร์ตลูกค้าอย่างเหมาะสม ฟากซีอีโอเผยครึ่งปีหลังวางกลยุทธ์เดินหน้าขยายจุดกระจายสินค้าครอบคลุมทั่วประเทศ หนุนยอดขายเพิ่มขึ้น มองหาโอกาสลงทุนใหม่ๆเพื่อต่อยอดธุรกิจ เพิ่มรายได้ พร้อมผลักดันผลงานเติบโตต่อเนื่อง
นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (WP) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2568 (สิ้นสุดวันที่ 30มิถุนายน 2568) บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมอยู่ที่ 4,247.66 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิ 31.72 ล้านบาท และมี EBITDA อยู่ที่ 151.10 ล้านบาท
สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6เดือนแรกของปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 8,769.38 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 70.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.09 ล้านบาท หรือ 1.58 % เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิ 69.33 ล้านบาท และมียอดขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) อยู่ที่ 381,828 ตัน แบ่งเป็นยอดขายภายในประเทศ 371,881 ตัน และส่งออกต่างประเทศ 9,947 ตัน ทั้งนี้ เป็นผลจากบริษัทฯ มีการบริหารจัดการต้นทุนก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และการขนส่งซึ่งเป็นต้นทุนหลักของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการบริหารเครือข่ายที่มีอยู่อย่างครบวงจร เช่น ธุรกิจซ่อมและผลิตถังแก๊ส ธุรกิจขนส่ง โลจิสติกส์ ธุรกิจร้านค้าเป็นต้น รวมถึงมีการจัดการพอร์ตลูกค้าอย่างเหมาะสม
“ในปีนี้บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายการจำหน่ายก๊าซ LPG ให้อยู่ในระดับไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 836,228 ตัน พร้อมสร้างการเติบโตในธุรกิจพลังงานทางเลือกควบคู่กัน โดยเน้นการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ทั้งในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม ซึ่งมั่นใจว่าผลงานทั้งปี2568 ของกลุ่มบริษัทฯ จะสามารถเติบโตต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้ได้” นางสาวชมกมล กล่าว
สำหรับในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2568บริษัทฯ วางกลยุทธ์เดินหน้าขยายจุดกระจายสินค้าภาคครัวเรือนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในการควบคุมต้นทุนด้านการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถือเป็นจุดแข็งที่ทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ของแบรนด์ “เวิล์ดแก๊ส” ไว้ได้ที่ 19.74% นอกจากนี้ ยังคงมองหาโอกาสลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก รวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือก (Green Energy) เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ พร้อมส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต