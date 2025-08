UACเปิดโรงงานผลิตRDF3ของ CYC ในอินโดนีเซีย

ยูเอซี โกลบอล เดินหน้าเปิดโรงงานผลิต RDF3 ของ CYC ในอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ เสริมศักยภาพทางธุรกิจของ UAC ในต่างประเทศ ตอกย้ำความสำเร็จในการเดินหน้าสู่การลงทุนด้านพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับภูมิภาคอาเซียน

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC เปิดเผยว่า ภายหลังที่ PT CAHAYA YASA CIPTA (CYC) ผู้ผลิตเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย (RDF3) ซึ่งถือหุ้น 60% โดยบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัทย่อยของ UAC ได้ลงทุนโครงการโรงงานผลิต RDF3 ที่เมือง Sukabumi ประเทศอินโดนีเซีย ล่าสุดได้เปิดโรงงานผลิต RDF3 อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยภายในงานมีนายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร UAC, PT Terang Raya และ SCG ให้การต้อนรับผู้แทนระดับสูง โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Hanif Faisol Nurofiq Minister of Environment เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย Secretary of the Province of West Java Government, Bupati of Sukabumi Regency และ คุณประพันธ์ ดิษยทัต เอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศอินโดนีเซีย ที่ร่วมให้เกียรติในพิธีเปิดโรงงานผลิต RDF3 ของ CYC ในครั้งนี้สำหรับโรงงานผลิต RDF3 ของ CYC เป็นการนำขยะชุมชนมาผลิตตามแนวคิด Turn Waste to Value โดยมีกำลังการผลิตที่ออกแบบไว้ 150 ตันต่อวัน เพื่อจำหน่ายให้กับโรงปูนซีเมนต์ PT Semen Jawa บริษัทในเครือ SCG ที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่โครงการ ซึ่งจะช่วยกำจัดขยะได้ไม่น้อยกว่า 300 ตันต่อวัน หรือประมาณ 100,000 ตันต่อปี และทดแทนการใช้ถ่านหิน ช่วยลดคาร์บอนทั้งระบบได้ 30,000 ตันคาร์บอนต่อปี“โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการในการขยายธุรกิจพลังงานสะอาดในระดับภูมิภาค สู่การต่อยอดทางธุรกิจในการดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้การคำนึงถึงความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ซึ่งเป็นหลักการในการวางรากฐานความยั่งยืนและเสริมสร้างความมั่นคงและผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว”