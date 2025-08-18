สมุทรสงครามทลายแก๊งค้ายา ยึดไอซ์–กัญชามหาศาล มูลค่ากว่า 81 ล้านบาท

สมุทรสงคราม - ผบช.ภ.7 ผนึกกำลังผู้ว่าฯ – ป.ป.ส.ภาค 7 แถลงจับ 2 ผู้ต้องหาขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ ยึดไอซ์ 210 กก. กัญชา 390 กก. รวมกว่า 81 ล้านบาท หากเล็ดรอดส่งออก มูลค่าอาจพุ่ง 800 ล้าน
วันนี้( 18 ส.ค.) พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พร้อมด้วย นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายไกรเลิศ ดาวเรือง ผู้อำนวยการ ป.ป.ส.ภาค 7 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมนายทรงพล อนุรักษ์พนาวัน อายุ 31 ปี ชาวน่าน และน.ส.พนิดา นกดี อายุ 23 ปี ชาวศรีสะเกษ พร้อมของกลางยาไอซ์ 210 กิโลกรัม บรรจุในถุงชาลักษณะเลียนแบบสินค้าเกษตร และกัญชาอัดแท่ง 390 กิโลกรัม บรรจุในถุงสุญญากาศ รวมมูลค่ากว่า 81 ล้านบาท ที่ สภ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ทั้งนี้ หากลักลอบส่งออกนอกประเทศ มูลค่าจะสูงถึงกว่า 800 ล้านบาท โดยเจ้าหน้าที่ยังยึดรถกระบะอีซูซุ ดีแมกซ์ ทะเบียนกรุงเทพฯ อีก 1 คันเป็นของกลาง
พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ระบุว่า การจับกุมสืบเนื่องจากได้รับเบาะแสจากพนักงานขนส่งเอกชน หลังพบกล่องต้องสงสัย 21 กล่องภายในรถส่งของ ตรวจสอบพบเงาะบังหน้า แต่ซุกซ่อนถุงชาบรรจุยาไอซ์จำนวนมาก จึงขยายผลตรวจค้นพูลวิลล่าในพื้นที่ ต.ท่าคา อ.อัมพวา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พบกัญชาอัดแท่ง 390 กิโลกรัม ซุกซ่อนในบ้านพัก และติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้ที่บ้านเช่าในกรุงเทพฯ ช่วงตีหนึ่งของวันที่ 18 สิงหาคม
นายไกรเลิศ ผอ.ป.ป.ส.ภาค 7 เปิดเผยว่า ขบวนการนี้มีต้นทางจากประเทศเพื่อนบ้านฝั่งลาว ลักลอบนำเข้าทางภาคเหนือ ก่อนลำเลียงผ่านภาคกลางลงใต้เพื่อส่งออกต่างประเทศ โดยอาศัยระบบขนส่งเอกชนเป็นฉากบังหน้า
ขณะที่พนักงานขนส่งเอกชนผู้แจ้งเบาะแสเล่าว่า ได้รับการว่าจ้างผ่านแอปพลิเคชันให้นำส่ง “มังคุดอบแห้ง” 100 ลัง แต่เมื่อถึงหน้างานกลับเป็น “เงาะ” 21 ลัง และสังเกตเห็นความผิดปกติของกล่อง จึงเปิดตรวจสอบ พบซุกซ่อนยาไอซ์ภายใน จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาผู้ต้องหาทั้งสอง “ร่วมกันจำหน่ายและมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) และประเภท 5 (กัญชา) ไว้ในครอบครองเพื่อการค้าโดยผิดกฎหมาย” พร้อมขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการและตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อยึดอายัดทรัพย์ต่อไป