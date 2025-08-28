GCAP ชี้ราคาทองฉายแววสดใส เข้าสู่รอบกระทิงครั้งใหม่ หลังเฟดจ่อลดดอกเบี้ย

น.ส.อารีรัตน์ มุราชัย หัวหน้านักวิเคราะห์ บริษัท จีแคป จำกัด (GCAP GOLD) เปิดเผยว่า ราคาทองคำในสัปดาห์นี้ มีทิศทางดีขึ้น หลังจาก "เจอโรม พาวเวลล์" ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) กล่าวสุนทรพจน์บนเวที Jackson Hole โดยระบุว่า ดอกเบี้ยใกล้เข้าสู่ระดับ Neutral แล้ว ซึ่งตามรายงานการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot) ของเฟดสะท้อนได้อย่างชัดเจนว่า อัตราดอกเบี้ยได้ผ่านจุดสูงสุดแล้ว โดยปี 2025 อยู่ที่ 3.9% ปี 2026 ลดลงสู่ 3.6% และปี 2027 มีแนวโน้มลดต่อเนื่องถึง 3.4% ซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่า เฟดกำลังเข้าสู่รอบการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งคำพูดดังกล่าวได้สร้างแรงสะเทือนไปทั่วตลาดโลก
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่า GDP ครึ่งแรก ปี 2025 ขยายตัวเพียง 1.2% ขณะที่ตลาดแรงงานไม่แข็งแกร่งเหมือนปีก่อน ความเสี่ยงเริ่มก่อตัวขึ้น และหากตลาดแรงงานสะดุด อาจนำไปสู่การปรับฐานที่รุนแรง และรวดเร็ว ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เฟดต้องพิจารณาการลดดอกเบี้ยเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจ
ขณะเดียวกัน ท่าทีต่อเงินเฟ้อแม้อัตราเงินเฟ้อชะลอตัว และมีแรงกดดันหลักมาจากมาตรการภาษีศุลกากร แต่ทางเฟดประเมินว่าเป็นเพียงผลกระทบชั่วคราว โดยย้ำว่า "จะไม่ปล่อยให้ราคาสินค้าชั่วคราว กลายเป็นปัญหาเงินเฟ้อถาวร" แสดงถึงปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจยังคงมีความเสี่ยง และเฟดยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อควบคุมไม่ให้ปัญหาเงินเฟ้อกลับมาสร้างปัญหาต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตาม สุนทรพจน์ในครั้งนี้ สะท้อนว่า เฟดใกล้ถึงจุดเปลี่ยนสำคัญของวัฏจักรนโยบายการเงินแล้ว ตลาดทองคำตอบสนองทันที โดยพุ่งขึ้นมาเคลื่อนไหวใกล้ระดับกว่า 3,400 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งสะท้อนถึง "การตีความคำพูดของ เจอโรม พาวเวลล์ ปูทางสู่การลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน และหากเฟดเริ่มลดดอกเบี้ยจริงในช่วงปลายปี 2025 ต่อเนื่องถึงปี 2026 ทองคำมีแนวโน้มเข้าสู่รอบกระทิงครั้งใหม่"
จากประเด็นดังกล่าว ฝ่ายวิจัย GCAP GOLD แนะนำกลยุทธ์การลงทุนแบบรอจังหวะย่อตัวเข้าซื้อที่ระดับ 3,340/3,310 ดอลลาร์ โดยมีแนวต้านสำคัญที่ต้องจับตาอยู่ที่ 3,410/3,440 ดอลลาร์ (ราคาทองคำไทยประมาณ 52,20052,500 บาท) และหากราคาทะลุผ่าน 3,440 ดอลลาร์ ได้อย่างมั่นคงพร้อมแรงซื้อต่อเนื่อง ทำให้คาดว่า จะเปิดทางสู่การปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 3,500 ดอลลาร์
ขณะที่แนวรับอยู่ที่ 3,340/3,310 ดอลลาร์ (ราคาทองคำไทยประมาณ 51,50051,200 บาท) และหากการย่อพักตัวในสัปดาห์นี้มีเพียงเล็กน้อย การปรับตัวขึ้นจะยิ่งแข็งแกร่ง สำหรับผู้ที่ยังไม่มีสถานะแนะนำให้รอจังหวะย่อแล้วค่อยเข้าซื้อ