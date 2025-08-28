หุ้นปิดเช้าบวก 0.14 จุด แกว่งกรอบแคบวอลุ่มบางรอลุ้นผลตัดสินคดีคลิปเสียงนายกฯพรุ่งนี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,248.17 จุด เพิ่มขึ้น 0.14 จุด (+0.01%) มูลค่าซื้อขายราว 15,647 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีแกว่งในกรอบแคบ โดยทำระดับสูงสุด 1,252.43 จุด และต่ำสุด 1,246.00 จุด
นายถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าแกว่งตัวในกรอบแคบๆ ยังคงไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาหนุนตลาด และรอความชัดเจนการวินิจฉัยคดีคลิปเสียงของนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ (29 ส.ค.68) ว่าจะออกมาอย่างไร ทำให้ภาพของนักลงทุน wait & see เห็นได้จากวอลลุ่มการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง
ขณะเดียวกัน ก็มีแรงกดดันจากแรงขายหุ้น DELTA ตาม Sentiment ของหุ้น NVDIA ที่ปรับตัวลง แม้ว่ารายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2/68 จะออกมาดี แต่เริ่มเห็นแนวโน้มการเติบโตที่ชะลอลง ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียช่วงเช้าเคลื่อนไหวบวกและลบสลับกัน
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายคาดว่าแกว่งตัวในกรอบต่อไปเพื่อรอปัจจัยการเมืองพรุ่งนี้ รวมถึงปัจจัยต่างประเทศที่คืนวันพรุ่งนี้สหรัฐจะรายงานตัวเลข PCE ชี้ทิศทางเงินเฟ้อ โดยให้แนวต้าน 1,260 จุด แนวรับ 1,240 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,165.26 ล้านบาท ปิดที่ 150.00 บาท ลดลง 4.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,043.89 ล้านบาท ปิดที่ 166.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 768.21 ล้านบาท ปิดที่ 301.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 626.66 ล้านบาท ปิดที่ 44.50 บาท ลดลง 0.25 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 525.10 ล้านบาท ปิดที่ 114.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท