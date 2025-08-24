KBANK คาดกรอบบาทสัปดาห์นี้ 32.10-33 จับตาตัวเลขส่งออกไทย

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) มองกรอบการเคลื่อนไหวเงินบาทสัปดาห์นี้ (25-29 ส.ค.) ที่ระดับ 32.10-33.00 บาท/ดอลลาร์ จากปิดตลาดในประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ 22 ส.ค. ที่ 32.63 บาท/ดอลลาร์
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เงินบาทอ่อนค่าลงตามทิศทางของสกุลเงินอื่นในเอเชีย สวนทางเงินดอลลาร์ฯ ที่แข็งค่าตามการปรับตัวขึ้นตามบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ หลัง CME's FedWatch tool สะท้อนโอกาสความเป็นไปได้ (Probability) ที่จะเห็นธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย. เพียง 70% ซึ่งต่ำกว่าก่อนหน้านี้ที่ Probability เกือบเต็ม 100% หลังตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อาทิ PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนส.ค. และข้อมูลยอดขายบ้านมือสองเดือนก.ค. ออกมาดีกว่าที่คาด
แรงขายเงินดอลลาร์ฯ ยังชะลอลงตามการปรับโพสิชั่นในช่วงที่ตลาดรอสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐฯ จากประธานเฟดในงานสัมมนาประจำปีของเฟดที่ Jackson Hole ขณะที่ ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การปรับตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลกในระหว่างสัปดาห์ และปัจจัยทางการเมืองในประเทศ ก็เป็นปัจจัยลบที่กดดันให้เงินบาทอ่อนค่าลงเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน
ส่วนสัปดาห์หน้า ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขการส่งออกและรายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือนก.ค. ของไทย ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติและราคาทองคำในตลาดโลก ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดขายบ้านใหม่ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย ดัชนีราคา PCE/Core PCE เดือนก.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนส.ค. ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2/2568 และตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ รวมถึงถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด