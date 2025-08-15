ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.44-อ่อนค่าลงตามทิศทางฟันด์โฟลว์

นางสาวกาญจนา โชคพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(15ส.ค.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.44 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.36 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทอ่อนค่าลงตามทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สวนทางเงินดอลลาร์ฯ ที่รักษาช่วงบวกไว้ได้ต่อเนื่อง หลังตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาด สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 550 ล้านบาท และ 2,262 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์หน้า ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.10-32.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2/2568 และตัวเลขการส่งออกเดือนก.ค. ของไทย ถ้อยแถลงของประธานเฟดจากที่ประชุมสัมมนาประจำปีของเฟดที่ Jackson Hole ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติและราคาทองคำในตลาดโลก ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียเดือนส.ค. ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและยอดขายบ้านมือสองเดือนก.ค. บันทึกการประชุมเฟดเมื่อวันที่ 29-30 ก.ค. และตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามการประกาศอัตราดอกเบี้ย LPR ของจีน อัตราเงินเฟ้อเดือนก.ค. ของอังกฤษและยูโรโซน รวมถึงดัชนี PMI (เบื้องต้น) สำหรับเดือนส.ค. ของอังกฤษและยูโรโซนด้วยเช่นกัน