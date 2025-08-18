ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.45-รอติดตามสัญญาณดอกเบี้ยสหรัฐฯ

นางสาวกาญจนา โชคพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(18ส.ค.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.45 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที 32.43 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบค่อนข้างแคบตลอดทั้งวัน (32.42-32.50) ก่อนจะกลับมาปิดใกล้เคียงระดับปิดตลาดของวันทำการก่อนหน้า เนื่องจากตลาดยังคงรอติดตามสัญญาณดอกเบี้ยสหรัฐฯ ของประธานเฟดจากที่ประชุมสัมมนาประจำปีของเฟดที่ Jackson Hole ในสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิด ขณะที่ หลังจากที่ตลาดรับรู้ตัวเลขจีดีพีของไทยไตรมาส 2/2568 ไปแล้วในช่วงเช้า ก็ไม่มีผลมากต่อการเคลื่อนไหวของเงินบาทในระหว่างวัน สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 645 ล้านบาท และ 1,004 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.35-32.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางราคาทองคำในตลาดโลก รวมถึงตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนก.ค.ของสหรัฐฯ