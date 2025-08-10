KBANK คาดกรอบบาทสัปดาห์นี้ 32.10-32.80 จับตาประชุม กนง.-ตัวเลขเศรษฐกิจต่างประเทศ

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) คาดกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทสัปดาห์นี้ (11-15 ส.ค.) ที่ 32.10-32.80 บาท/ดอลลาร์ จากปิดตลาดวันศุกร์ที่ 8 ส.ค.ที่ 32.36 บาท/ดอลลาร์ โดยในช่วงต้นสัปดาห์เงินบาทแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับสกุลเงินอื่น ๆ ในเอเชีย ขณะที่เงินดอลลาร์ยังคงถูกกดดันต่อเนื่องจากตัวเลขตลาดแรงงาน (การจ้างงานนอกภาคเกษตร และอัตราการว่างงาน) ของสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอกว่าที่คาดมาก ซึ่งยิ่งกระตุ้นให้ตลาดเพิ่มการคาดการณ์ถึงโอกาสการปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในเดือนก.ย. นี้ เงินบาทยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแข็งค่าในช่วงต่อมา และแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 1 สัปดาห์ที่ 32.25 บาท/ดอลลาร์ หลังเงินดอลลาร์ฯ มีปัจจัยลบเพิ่มเติมจากข้อมูล ISM ภาคบริการของสหรัฐฯ ที่มีสัญญาณอ่อนแอ รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประเด็นระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และเฟด
นอกจากนี้ สถานการณ์ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติที่อยู่ในฝั่งซื้อสุทธิในสัปดาห์นี้ ช่วยบรรเทาแรงกดดันจากความผันผวนของราคาทองคำในตลาดโลก และเป็นปัจจัยบวกเพิ่มเติมของเงินบาท อย่างไรก็ดี เงินบาทลดช่วงบวกเล็กน้อยตามการปรับโพสิชั่นก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุด ประกอบกับตลาดยังคงรอติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 13 ส.ค. นี้อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ ในสัปดาห์หน้าปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลการประชุมกนง. ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติและราคาทองคำในตลาดโลก ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิต ดัชนีราคาสินค้าส่งออกและนำเข้า ตัวเลขยอดค้าปลีก การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค. ผลสำรวจภาคการผลิตของเฟดสาขานิวยอร์กและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (เบื้องต้น) เดือนส.ค. และตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามข้อมูลเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเดือนก.ค. ของจีน ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2/2568 ของอังกฤษยูโรโซนและญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน