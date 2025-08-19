Faraday Future เปิดเกมสู่โลกคริปโต เปิดคลังสินทรัพย์ดิจิทัล 30 ล้านดอลลาร์ ปูทางขายรถด้วยโทเค็น

Faraday Future จุดพลุครั้งใหญ่บนเส้นทางพลิกฟื้นธุรกิจ ประกาศสร้างคลังคริปโตมูลค่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านโครงการ “C10 Treasury” พร้อมตั้งเป้าขยายพอร์ตสู่หลักหมื่นล้านดอลลาร์ในอนาคต ควบคู่การพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายรถยนต์ผ่านโทเค็นดิจิทัล ถือเป็นหมากกลยุทธ์ที่ผสานโลกยานยนต์ไฟฟ้าเข้ากับสินทรัพย์ดิจิทัลเต็มรูปแบบ
Faraday Future บริษัทสตาร์ทอัพรถยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนในตลาด Nasdaq ประกาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “C10 (Crypto 10) Treasury” ด้วยการลงทุนเบื้องต้น 30 ล้านดอลลาร์ในสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมเป้าหมายขยายการถือครองสู่ระดับ “หมื่นล้านดอลลาร์” ตามแผนในอนาคต
เอียน คาลเดรอน ผู้ร่วมก่อตั้งฝ่ายสร้างสรรค์ และอดีตสมาชิกคณะกรรมการ California Blockchain Working Group มองว่า “ทศวรรษหน้าจะเป็นวัฏจักรขาขึ้นที่ยาวนานของตลาดคริปโต” ตอกย้ำทิศทางใหม่ของบริษัทที่เน้นเทคโนโลยีการเงินดิจิทัลควบคู่กับยานยนต์
เปิดตัวดัชนี C10 และวางแผน ETF
บริษัทประกาศเปิดตัวดัชนี “C10” ที่รวมตะกร้าสกุลเงินดิจิทัล 10 อันดับแรกตามมูลค่าตลาด (ไม่นับ Stablecoin) และอยู่ระหว่างพิจารณาจัดตั้งกองทุน ETF สินทรัพย์ดิจิทัล โดยตั้งใจจะขยายการถือครองไปถึง 500 ล้าน ถึง 1 พันล้านดอลลาร์ในระยะกลาง ขณะเดียวกัน C10 Treasury ยังถูกออกแบบให้สร้างผลตอบแทนจากดอกผลการลงทุน เพื่อนำไปสนับสนุนนวัตกรรม การซื้อหุ้นคืน และการเติบโตในอนาคต
เชื่อมโลก EV กับโทเค็น EAI
Faraday Future ยังเปิดแผน “EAI Vehicle Chain” ระบบที่จะรองรับการซื้อขายรถยนต์ด้วยโทเค็นและการชำระเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล โดย “EAI” หรือ Embodied AI หมายถึงการผนวกปัญญาประดิษฐ์เข้ากับผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า
ฟิโอน่า มา รัฐมนตรีคลังรัฐแคลิฟอร์เนีย ออกโรงหนุนเต็มที่ ชี้แผนดังกล่าวคือหมากกลยุทธ์ที่จะ “กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงานคุณภาพสูง ดึงดูดการลงทุน และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
บทพิสูจน์หลังมรสุมธุรกิจ
การหันสู่คริปโตเกิดขึ้นในจังหวะที่ Faraday Future ต้องการฟื้นความเชื่อมั่น หลังจากเผชิญวิกฤตต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 ที่ยกเลิกโรงงาน 1 พันล้านดอลลาร์ในเนวาดา ทำให้การผลิตรถรุ่นเรือธง FF91 EV ล่าช้าต่อเนื่อง จนถึงต้นปีนี้บริษัทส่งมอบรถได้เพียง 16 คัน และยังพึ่งการประกอบในจีนเป็นหลัก
อย่างไรก็ตาม ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัทยังถูก SEC ส่ง “Wells Notice” ถึงผู้ก่อตั้ง เจีย ยวี่ถิง และประธาน เจอรี่ หวัง จากคดีสอบสวนการให้ข้อมูลผิดพลาดในกระบวนการควบรวม SPAC ปี 2564
แม้เจอมรสุม หุ้น Faraday Future (FFAI) ปิดวันศุกร์ที่ 2.77 ดอลลาร์ ลดลง 7.6% แต่หากดูภาพรวมยังพุ่งขึ้น 75% ในช่วง 6 เดือนล่าสุด และทำกำไรสะสมตั้งแต่ต้นปี 14% ตามข้อมูล Google Finance
บริษัทมหาชนเร่งสะสม Bitcoin เพิ่ม
นอกจาก Faraday Future แล้ว กระแสคลังคริปโตยังลามสู่บริษัทมหาชนอื่น Thumzup Media Corporation บริษัทการตลาดโซเชียลมีเดีย ประกาศแผนขยายพอร์ตคริปโต หลังเพิ่งระดมทุน 50 ล้านดอลลาร์เมื่อต้นปี
ด้าน H100 Group บริษัทเทคโนโลยีสุขภาพในสตอกโฮล์ม ซื้อเพิ่ม 45.8 BTC รวมถือครองแล้ว 809.1 BTC คิดเป็นมูลค่าลงทุนกว่า 5.47 ล้านดอลลาร์ กลายเป็นผู้ถือครอง Bitcoin รายใหญ่ลำดับ 42 ของโลก และใหญ่เป็นอันดับ 4 ของสหภาพยุโรป ตามข้อมูล BitcoinTreasuries.net ซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนภาพใหญ่ของบริษัทมหาชนที่เร่งเข้าสู่สนามคริปโต ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังร้อนแรงทั่วโลก