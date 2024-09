บัตรเครดิต-สินเชื่อบุคคลอัดแคมเปญรับ iPhone 16

)กล่าวว่า สมาร์ทโฟน Apple เป็นแบรนด์เลิฟที่เป็นที่นิยมและคอยติดตามกระแสความเคลื่อนไหวในสินค้าและบริการใหม่ๆ อยู่เสมอ สำหรับประเทศไทยกลุ่มสาวก Apple มีทุกเจนเนอเรชั่น โดยเฉพาะไอโฟนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงมาก และในโอกาสเปิดตัว iPhone 16 ครั้งนี้ เคทีซีได้เตรียมสิทธิพิเศษเพื่อให้สมาชิกบัตรเคทีซีได้เป็นเจ้าของ iPhone 16 โดยสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีสามารถผ่อน 0% ได้นานสูงสุด 10 เดือนพร้อมรับเครดิตเงินคืนหรือส่วนลดรวมสูงสุด 35% และสมาชิกบัตรกดเงินสด “เคทีซี พราว” สามารถผ่อน 0% ได้นานถึง 24 เดือน ด้วยซึ่งเป็นการสร้างความคุ้มค่าสูงสุด โดยสามารถรับสิทธิพิเศษได้ทั้งการซื้อผ่านช่องทางหน้าร้านและออนไลน์ ณ ร้านมือถือและไอทีชั้นนำที่ร่วมรายการ ได้แก่ Advice, Jaymart, True, Dtac, iStudio by Uficon, Power Mall, JIB, iStudio by Copperwired, .life, iStudio by SPVI, Studio7, BaNANA, IT city | CSC, Power Buy, AIS และ TG”ร่วมฉลองเปิดตัว iPhone 16 ทุกรุ่น มอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ตั้งแต่ 13 กันยายน 2567 - 28 กุมภาพันธ์ 2568 กับดีลสุดคุ้มผ่อน 0% นานสูงสุด 24 เดือน สำหรับบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท ที่ AIS สำหรับเครื่องเก่าแลกใหม่ หรือรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 1,000 บาท ที่ Studio7, Banana, iStudio, .life หรือผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิต โลตัส วีซ่า พร้อมรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 18,000 บาท ต่อหมายเลขบัตร ตลอดรายการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ พิเศษ! ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนรวมเพิ่มสูงสุด 50% สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ และบัตรเครดิต กรุงศรี (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด สอบถามรายละเอียดโปรโมชันเพิ่มเติม ณ จุดขาย) ทั้งนี้ บัตรเครดิต : ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี / สินเชื่อส่วนบุคคล : กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 15% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยปกติ 25% ต่อปี)ระบุ บัตรกดเงินสด ttb flash ช่วยให้ผู้ถือบัตรสามารถเป็นเจ้าของ iPhone 16 ได้อย่างชาญฉลาด ไม่ต้องรอเก็บเงินนานก็สามารถสัมผัสเทคโนโลยีใหม่ๆ และใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้จ่าย พร้อมวางแผนการเงินได้ลงตัว บริหารค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่สะดุด ช่วยให้มีเงินเหลือไปใช้จ่ายในสิ่งที่สำคัญอื่น ๆ ในชีวิตประจำวันได้ โดยสามารถเป็นเจ้าของ iPhone 16 ได้ โดยไม่ต้องจ่ายเงินก้อนโต เพียง สมัครบัตรกดเงินสด ทีทีบี แฟลช วันนี้ รับสิทธิประโยชน์ทันที 2 ต่อ ผ่อนสบาย ๆ แบ่งชำระได้สบายกระเป๋า รับโปรโมชัน ผ่อน 0% นานสูงสุด 48 เดือน เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ และเพิ่มความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 3,000 บาท