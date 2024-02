กรุงศรี คอนซูมเมอร์ตั้งเป้ายอดใช้จ่ายผ่านบัตร 3.9 แสนล้าน รับตลาดโตต่อเนื่อง

กล่าวว่า กรุงศรี คอนซูมเมอร์มองภาพรวมธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลปี 2567 จะเติบโตต่อเนื่อง ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรและสินเชื่อน่าจะเติบโตได้ดีจากการจับจ่ายและการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในไตรมาสแรกที่คาดว่าจะได้รับผลบวกจากมาตรการลดหย่อนภาษีภาครัฐ รวมถึงเทศกาลจับจ่าย เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน และการท่องเที่ยว โดยกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ตั้งเป้ายอดใช้จ่ายผ่านบัตร 393,000 ล้านบาท ยอดสินเชื่อใหม่ 100,000 ล้านบาท ยอดสินเชื่อคงค้าง 151,000 ล้านบาท ภายในปี 2567สำหรับผลประกอบการของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ในปี 2566 ที่ผ่านมา เติบโตเป็นที่น่าพอใจ สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว โดยมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 365,000 ล้านบาท เติบโต 10% ยอดสินเชื่อใหม่ 92,000 ล้านบาท เติบโต 6% ยอดสินเชื่อคงค้าง 148,400 ล้านบาท เติบโต 3% เทียบกับปีก่อน อันเป็นผลจากความสำเร็จในการนำนวัตกรรมและข้อมูลมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและโปรโมชันที่ตอบโจทย์ลูกค้า และยกระดับคุณภาพการบริการต่อเนื่อง รวมถึงการประสานความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในเครือกรุงศรีผ่านกลยุทธ์ Krungsri One Retail และพันธมิตรชั้นนำในธุรกิจอื่นๆ เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจและผลิตภัณฑ์การเงินที่ตรงใจลูกค้ายิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน และอัตราส่วนคงค้างของสินเชื่อของลูกหนี้ที่มีค่างวดค้างชําระเกินกว่า 90 วัน อยู่ที่ระดับ 1.1% สำหรับบัตรเครดิต และ2.5% สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อผ่อนชำระ ซึ่งนับว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในธุรกิจ สืบเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม ทั้งนี้ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ยังคงยึดมั่นในนโยบายการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ เพื่อดูแลช่วยเหลือลูกค้าต่อเนื่องทั้งนี้ จากข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ในปี 2566 หมวดที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด ได้แก่ 1.ประกันภัย 2.ปั๊มน้ำมัน 3.ชอปออนไลน์และกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 4.ตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ในครัวเรือน 5.ไฮเปอร์มาร์ทและซูเปอร์มาร์เกต ส่วนหมวดที่เติบโตสูง ได้แก่ 1.ตัวแทนท่องเที่ยว (+83%) 2.สายการบิน (+53%) 3.รถเช่า (+30%) และโรงแรม (+30%) แสดงให้เห็นถึงการท่องเที่ยวและการบริโภคที่เติบโตต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลขยายตัว"ในปี 2566 ที่ผ่านมา กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินดิจิทัล เช่น การขยายตลาดบัตรเครดิตและสินเชื่อผ่านช่องทางดิจิทัล ด้วยการสมัครผ่านช่องทาง U CARD & LOAN และ U CASH ในแอป UCHOOSE การพิจารณาสินเชื่อด้วยข้อมูลทางเลือก สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล เฟิร์สช้อยส์ สแนปแคช สินเชื่อ HomePay by Krungsri Genesis ที่ช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อให้ครอบคลุมกลุ่มต่างๆ ยิ่งขึ้น การนำเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพบริการให้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น AI Manow ผู้ช่วยอัตโนมัติซึ่งช่วยรับสายลูกค้า และเป็นผู้ช่วยในการโทร.แจ้งเตือนในการชำระบัตรเครดิตและสินเชื่อ พร้อมพัฒนาบริการแชตผ่าน Chatbot ในแอป UCHOOSE รวมทั้งพัฒนาแอป UCHOOSE ให้มีบริการแบบ Self-Service ที่หลากหลายยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า นอกจากนี้ ยังได้ประสานความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในเครือกรุงศรี ผ่านกลยุทธ์ Krungsri One Retail และพันธมิตรชั้นนำในธุรกิจอื่นๆ เพื่อนำเทคโนโลยีทางการเงินไปต่อยอดสร้างธุรกิจและผลิตภัณฑ์การเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้าเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน"และเพื่อเป็นการตอบร้บเทศกาลแห่งการจับจ่ายใช้สอยในขณะนี้ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ได้จัดโปรโมชันสุดพิเศษ เพื่อเพิ่มยอดใช้จ่ายผ่านบัตร เช่น บัตรเครดิต กรุงศรี ชวนเที่ยว ชอป กิน ฟินทั่วโลก เพียงมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรสะสมในสกุลเงินเยนและสกุลต่างประเทศ รวมชอปออนไลน์ตามเงื่อนไข ตั้งแต่ 1 มกราคม-30 เมษายน 2567 รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 40,200 บาท บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน รับคะแนน The 1 สูงสุด 3 เท่าที่โซนร้านค้า ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไข ตั้งแต่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2567บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม ชวนชอปห้างดังที่ร่วมรายการ ตอบทุกไลฟ์สไตล์การใช้จ่าย เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไข รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% พร้อมแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10% และรับสิทธิเปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตเป็นยอดแบ่งชำระรายเดือน 0% นาน 3 เดือน ผ่านแอป UCHOOSE ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2566-29 กุมภาพันธ์ 2567 บัตรเครดิตโลตัส Cash Back ช้อปติดปีก รับเงินคืนเร็ว สะสมยอดการใช้จ่าย 10 หมวดร้านค้าที่ร่วมรายการตามเงื่อนไข รับเครดิตเงินคืนตลอดรายการสูงสุด 12,000 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม-30 เมษายน 2567 เป็นต้น