BPS ลุยธุรกิจ FTTX ตั้งเป้า 2 หมื่นยูนิตใน 2 ปี

บีพีเอส เทคโนโลยี ปลื้มกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เปิดทางให้บริษัทเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาระบบไฟเบอร์ออปติกเพื่อการสื่อสาร FTTx พร้อมกลยุทธ์ปูทางสู่ระบบ SMART HOME ในอนาคต ตั้งเป้าขยายติดตั้งระบบ FTTX ไม่ต่ำกว่า 20,000 ยูนิต ภายใน 2 ปี ดันสัดส่วนรายได้ไม่น้อยกว่า 15-20%

นายสุรพงษ์ สาเรชพันธุ์ ประธานบริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ BPS ผู้นำด้านนวัตกรรม Smart Home เปิดเผยว่า ภายหลังที่ BPS ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ ORN ในการพัฒนา จัดหา และติดตั้งระบบ FTTx รวมทั้งอุปกรณ์ Smart Home หรือผลิตภัณฑ์ให้บริการสำหรับบ้านเบอร์ 5 ล่าสุด BPS เตรียมเข้าไปดำเนินการติดตั้ง FFTx ให้โครงการที่อยู่อาศัยของ ORN โดยเริ่มต้นที่โครงการแนวสูง ได้แก่ โครงการ Arise (เจริญเมือง) The Next (เจ็ดยอด) และ The Next (รวมโชค) และจะขยายการดำเนินงานไปโครงการแนวราบของ ORN ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ BPS ยังได้รับสัญญาเพื่อติดตั้งระบบ FFTx ให้โรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาว และกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติมอีกด้วยบริษัทตั้งเป้าดำเนินการติดตั้งระบบ FFTx ให้โครงการต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 20,000 ยูนิต ภายในปี 2567-2568 โดยบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำอื่นๆ เพื่อเข้าออกแบบและติดตั้งระบบ FFTx ซึ่งจะทำให้สัดส่วนรายได้จากธุรกิจ FFTx เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดว่าจะมีสัดส่วนรายได้ประมาณ 15-20% ของรายได้ทั้งหมด“การติดตั้งระบบ FFTx ให้โครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีความเสถียร จะเป็นจุดเริ่มต้นในการต่อยอดสินค้าและบริการด้านนวัตกรรมด้าน SMART HOME เข้ามาอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าอย่างครบวงจรต่อไปในอนาคต ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนให้ในอนาคต” นายสุรพงษ์ กล่าวโครงการ FFTx นั้น BPS จะเป็นผู้ร่วมลงทุนในการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอินเทอร์เน็ต โดยใช้สายไฟเบอร์ออปติกเพื่อการสื่อสารอย่างมีเสถียรภาพ ด้วยการสร้างโครงข่ายใยแก้วนำแสงเพียงโครงข่ายเดียว สำหรับการให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคม ที่สามารถรองรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งครอบคลุมและสามารถเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกเครือข่าย รวมไปถึงเป็นการสร้างทัศนียภาพในโครงการให้สวยงามและปลอดภัยทั้งนี้ BPS ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้าภายในอาคาร สินค้าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ พร้อมทั้งให้บริการจัดหา ออกแบบ และติดตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์แบบติดตั้งบนหลังคา ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้า รวมทั้งโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกเพื่อการสื่อสาร (FTTX) และผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกภายในที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ BPS เป็นศูนย์รวมอุปกรณ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกประเภท ทั้งผู้ประกอบการ SME กลุ่มผู้รับเหมาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนกลุ่มเจ้าของที่อยู่อาศัย