BPS จับมือ ORN ติดตั้ง FTTx ในโครงการ

นายสุรพงษ์ สาเรชพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า BPS มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการนำนวัตกรรมและโซลูชันต่างๆเพื่อสร้างอำนวยความสะดวกสบายให้ผู้อยู่อาศัยแบบครบวงจร สู่ความเป็น SMART Home ตามแนวคิด “SMART Technologies for Better Lives Today” ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ พร้อมทั้งสามารถให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service เพื่อให้ลูกค้าสามารถออกแบบให้ตรงกับความต้องการของตัวเอง และรองรับฟังก์ชันการใช้งานของทุกกลุ่มลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์BPS เล็งเห็นถึงการหาพันธมิตรที่มีแนวทางและนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกัน เพื่อส่งเสริมและร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้มีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งสร้างโอกาสและต่อยอดในการดำเนินธุรกิจให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะพันธมิตรที่ให้ความสำคัญด้าน Green Home Solutions เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า BPS ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยล่าสุด บริษัทได้เซ็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ ORN ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการแนวราบและแนวสูง เพื่อให้ BPS ในการพัฒนา จัดหา และติดตั้งระบบไฟเบอร์ออปติกเพื่อการสื่อสาร (FTTx) รวมทั้งอุปกรณ์ Smart Home หรือผลิตภัณฑ์ให้บริการสำหรับบ้านเบอร์ 5 แก่โครงการต่างๆ ของอรสิริน โดยเริ่มนำร่องที่โครงการแนวสูง ได้แก่ โครงการ Arise (เจริญเมือง) The Next (เจ็ดยอด) และ The Next (รวมโชค)ทั้งนี้ BPS ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้าภายในอาคาร สินค้าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ พร้อมทั้งให้บริการจัดหา ออกแบบ และติดตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์แบบติดตั้งบนหลังคา ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้า รวมทั้งโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกเพื่อการสื่อสาร (FTTX) และผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกภายในที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ BPS เป็นศูนย์รวมอุปกรณ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกประเภท ทั้งผู้ประกอบการ SME กลุ่มผู้รับเหมาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนกลุ่มเจ้าของที่อยู่อาศัย