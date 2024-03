TTBเปิดกลยุทธธุรกิจปี67-ยกระดับ4ด้าน-มองNPLขยับเพิ่ม-ไม่สนตั้งเอเอ็มซี

เปิดเผยว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาทีทีบีได้ดำเนินธุรกิจ โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-Centric) เพื่อสานต่อพันธกิจในการมุ่งสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้ลูกค้า และในปี 2567 นี้ ธนาคารได้เดินหน้าที่จะ LEAD the CHANGE หรือเป็นผู้นำในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า โดยเร่งทรานส์ฟอร์ม (Transform) องค์กรแบบรอบด้าน นำดิจิทัลมาดูแลลูกค้าทุกกลุ่มในทุกช่วงชีวิต โดยเฉพาะ 4 กลุ่มลูกค้าหลักที่ธนาคารมีความเชี่ยวชาญ ภายใต้แนวคิด Ecosystem Play ได้แก่ กลุ่มคนมีรถ คนมีบ้าน พนักงานเงินเดือน และลูกค้า Wealth โดยมีแอป ttb touch เป็นแพลตฟอร์มหลักในการเชื่อมต่อโซลูชันและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากพันธมิตรชั้นนำของธนาคาร เพื่อส่งมอบประสบการณ์ทางการเงินในระดับเฉพาะบุคคล หรือ Segment-of-One เพื่อให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นแบบรอบด้าน"ในช่วงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นแล้วว่าการนำคนไปสู่ Digital Eco system นั้นทำได้ แต่ทำคนเดียวไม่ได้ ขณะที่ความท้าทายในปีนี้ที่ต้องเผชิญยังมีอยู่ ทั้งจากปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม-หนี้ครัวเรือน และความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป เพราะลูกค้าแต่ละคนมีโจทย์ไม่เหมือนกัน จึงต้องมีการทรานส์ฟอร์มในส่วนหลักๆเพื่อเดินหน้าสู่ LEAD the CHANGE "ทั้งนี้ สิ่งที่เราต้องทำคือการมุ่งทรานส์ฟอร์ม4ด้านสำคัญ ได้แก่ Digital Transformation เพื่อยกระดับประสบการณ์ทางการเงินที่ดีให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม เป็นการวางกลยุทธ์สร้างขีดความสามารถด้านดิจิทัลขององค์กรเพื่อสร้าง New Business Model ใหม่ๆ ขณะเดียวกัน ก็ต้อง Revenue Model Transformation หรือการปรับการหารายได้ให้เหมาะกับพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไป รวมถึง Channel & Process การดูแลช่องทางการให้บริการ โดยผลักดันให้ลูกค้าทำธุรกรรมผ่านโมบายแบงก์กิ้งจากปัจจุบัน 94% ของธุรกรรมที่สาขา ลูกค้าสามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชั่น ขณะเดียวกัน ก็ยังมีช่องทางออฟไลน์ในกรณีที่ลูกค้าต้องการพบเจ้าหน้าที่ เพราะเรื่องของการเงินต้องมีความมั่นใจ และ Organizational Transformation โดยสร้างทีมดิจิทัลที่แข็งแกร่ง ซึ่งที่ธนาคารใช้งบไอทีปีละหลักพันล้าน หรือประมาณ 7%ของรายได้ แต่ไม่กระทบกับ Cost to Income ของธนาคาร**แนวโน้มเอ็นพีแอลเพิ่ม-ไม่สนตั้งเอเอ็มซี**ด้านทิศทางหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(เอ็นพีแอล)ทั้งระบบนั้น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากมาตรการพิเศษของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ที่หมดไปหลังจากสถานการณ์โควิดฯคลี่คลาย ซึ่งถือเป็นการกลับเข้าสู่ความจริง ท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่สูงอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของประเทศหลักๆยังไม่ลดลง หากไทยลดก่อนก็อาจกระทบเงินทุนไหลออกได้ ขณะที่เอ็นพีแอลของทีทีบีก็คงสูงขึ้นบ้างแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ ดังนั้น จึงมองว่าธนาคารยังไม่มีความจำเป็นต้องจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์(AMC)ในปีนี้ ปริมาณหนี้กับวิธีบริหารในปัจจุบันยังเพียงพอกับเอ็นพีแอลที่จะเกิดขึ้น"ปัจจุบันเรามีแนวทางในการบริหารจัดการเอ็นพีแอลอยู่แล้ว โดยส่วนหนึ่งก็จะตัดขายออกไปซึ่งก็จะเป็นส่วนที่เราไม่ค่อยชำนาญ หรือลูกค้าไม่ให้ความร่วมมือ โดยในปีก่อนเราขายไป 6-7พันล้านบาท แต่ปีนี้อาจจะต่ำกว่า หากราคาต่ำไป ขณะที่แนวโน้ม SM(หนี้ค้างชำระไม่เกิน90วัน) ของกลุ่มสินเชื่อบ้านมีสูงขึ้น มีความเปราะบางขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มบ้านราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท และกลุ่มที่มีรายได้ 15,000 บาทต่อเดือน เนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นกระทบต่อความสามารถในการผ่อนชำระ แต่ลูกหนี้กลุ่มนี้ก้อนใหญ่อยู่ที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ"