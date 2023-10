"เสนาฯ-ฮันคิว" ผนึก พานาโซนิค-จุฬาฯ พัฒนาบ้านต้นแบบ "สภาวะน่าสบาย"

"เสนาฯ-ฮันคิว" ร่วมสนับสนุนวิจัย “สภาวะน่าสบาย” โดยพานาโซนิคและจุฬาฯเตรียมทดลองกับบ้านจริงครั้งแรกที่โครงการเสนา แกรนด์ โฮม กม.29 ตอกย้ำแนวคิดการพัฒนาบ้านพลังงานเป็นศูนย์ เพื่อการใช้ชีวิตดีๆ ที่รักษ์โลก

"การก้าวเดินของเสนาในเรื่องการประหยัดงาน เราเดินมาถึง 2 สเต็ปแล้ว เริ่มจากบ้านเสนาที่ติดโซลาร์ทุกหลัง สเต็ปสองที่เราทำอยู่ คือ แนวคิดบ้านพลังงานเป็นศูนย์ และจากการไม่หยุดคิด และไม่หยุดพัฒนานี้ เสนาฯ จึงได้ร่วมทุนกับ บริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ป เพื่อร่วมกันพัฒนาบ้านเพื่อการพักอาศัยที่ยั่งยืน โดยได้ร่วมสนับสนุนวิจัย "สภาวะน่าสบาย" ผลงานวิจัยของพานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าทดลองภายในบ้านพักอาศัยจริงเป็นครั้งแรก ในโครงการเสนา แกรนด์ โฮมบางนา กม.29 ซึ่งเป็นโครงการมิกซ์โปรดักส์ ทั้งคอนโดมิเนียม และบ้านหรู บนเนื้อที่ 200 ไร่ ซึ่งเหตุผลที่เลือกบ้านในเสนา แกรนด์โฮม เพราะเป็นแพง การจะทำเรื่องประหยัดพลังงาน ทำกับบ้านแพงจะง่ายที่สุด แต่ในหลักการแล้ว เราควรที่จะทำให้สินค้าที่อยู่อาศัยในทุกๆระดับราคามีเรื่องของประหยัดพลังงาน"





นายมิสึฮิโระ นากาซาว่า

วานนี้ ( 31 ต.ค. 2566)ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการสนับสนุนบ้านโครงการ เสนา แกรนด์ โฮม บางนา กม.29 สำหรับงานวิจัยนวัตกรรม "สภาวะน่าสบาย" ที่เป็นความร่วมมือ ในการวิจัยและพัฒนาโดยพานาโซนิค และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนแนวคิดการสร้างบ้านประหยัดพลังงาน และส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของผู้พักอาศัย รวมถึงต่อยอดและเพิ่มประสิทธิภาพของแนวคิดบ้านพลังงานเป็นศูนย์ซึ่งเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาโครงการบ้านของเสนาฯ ตามแผนความร่วมมือ 3 ปี ซึ่งจะมีการขยายรูปแบบของการวิจัยไปสู่ที่อยู่อาศัยขนาดพื้นที่ 150 ตารางเมตร จากเดิมที่ดำเนินการทดลองไปกับขนาดพื้นที่ 12 ตร.ม. และ 36 ตร.ม.กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ให้ความสำคัญกับการสร้าง และส่งมอบที่พักอาศัยให้กับลูกบ้าน ด้วยดีเอ็นเอ Made From Her ที่พัฒนาด้วยความละเอียดใส่ใจ สู่แนวคิด “เคียงข้าง.. สร้างสรรค์ชีวิตยั่งยืน” โดยทีมงานไม่เคยที่จะหยุดคิด ค้นหานวัตกรรม และพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างบ้านที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย และยังต้องอยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวเจ้าของบ้านเอง และส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุด ดังจะเห็นได้จากการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ซี่งเสนาฯ เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เจ้าแรกที่ติดตั้งโซลาร์ให้กับบ้านในโครงการทุกหลังทั้งนี้ สิ่งที่เสนาฯได้ดำเนินการเรื่อง บ้านเสนาติดโซลาร์ทุกหลัง จะเป็นผลดีต่อกับลูกค้าในเรื่องของต้นทุนการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ที่จะช่วยประหยัดค่าดอกเบี้ยได้ถูกลงมาอยู่ระดับ 3% จากเดิมหากต้องขอสินเชื่อรายย่อยเพื่อติดตั้งโซล่าร์ต่างหาก อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ระดับ 7-8% เป็นต้น"เรื่องของ Cost ของบ้าน จริงๆแล้ว ก็มีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น อัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นร้อยละ 1 จะมีผลต่อราคาบ้านประมาณร้อยละ 9 ค่าแรงที่มีแนวโน้มจะปรับขึ้น และเรื่องค่าก่อสร้างที่ตอนนี้ปรับขึ้นไปแล้วร้อยละ 10 (YoY) แต่เรื่องความร่วมมือในการนำนวัตกรรม สภาวะน่าสบาย การต้องมองข้ามเรื่องต้นทุนไปก่อน แต่สุดท้ายแล้ว ทั้ง 3 พันธมิตรที่ร่วมมือในครั้งนี้ มีแนวคิดตรงกันในเรื่องพัฒนาบ้านพลังงานเป็นศูนย์"ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ป ในฐานะพาร์ทเนอร์ของเสนาดีเวลลอปเม้นท์ กล่าวว่า ทุกวันนี้ เราอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ต้องพิจารณามาตรการป้องกันภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง ฮันคิว ฮันชิน ในฐานะหนึ่งในนักพัฒนา เราตระหนักถึงความจำเป็นในการเผชิญกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยฮันคิว ฮันชิน ในประเทศญี่ปุ่นได้ ได้เร่งดำเนินการติดตั้งบ้านพลังงานเป็นศูนย์ (Zero Energy House - ZEH) สำหรับที่พักอาศัยและยังคงเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อรับมือกับลดภาวะโลกร้อนอย่างเต็มที่“เราเชื่อว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดของที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือการพัฒนาที่อยู่อาศัยบนพื้นฐานของความเข้าใจ ดูแล และสร้างความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตของลูกค้าอย่างดีที่สุด ซึ่งการศึกษาผ่านบ้านแบบจำลองโดยพานาโซนิค และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะศึกษาเพื่อค้นหาโซลูชั่นและนวัตกรรมใหม่ๆที่ให้ความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตของผู้พักอาศัย รวมถึงเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของวิศวกรรมระบบ สอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาที่พักอาศัยของเราเช่นกัน โดยคาดหวังว่าการร่วมมือในการสนับสนุนงานวิจัยในครั้งนี้ จะสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งในด้านประหยัดพลังงาน และความสะดวกสบายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัย”กรรมการผู้จัดการ บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในประเทศไทย ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เรามีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีต่อผู้บริโภคเสมอมา ในขณะเดียวกัน เรายังได้มีการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในหลากหลายพื้นที่ทั่วโลก โดยมุ่งเน้นเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน อันเป็นที่มาในการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืนและประหยัดพลังงานในประเทศไทย (Sustainable and Energy-Efficient Housing Technologies in Thailand) รวมไปถึง การค้นคว้าเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการใหม่ๆ อย่าง “สภาวะน่าสบายภายในบ้าน” สำหรับคนไทยโดยเฉพาะโดยได้เริ่มการวิจัย ผ่านการทดลองภายในแบบบ้านจำลอง ZEN Model ที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อค้นคว้าระบบปรับอากาศที่ประหยัดพลังงานและสร้างสภาวะน่าสบายภายในบ้าน และเพื่อขยายผลการทดลองในบ้านจำลอง จึงนำมาสู่การทำการค้นคว้าและวิจัยร่วมกันระหว่างสี่องค์กรในครั้งนี้โดย เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ได้สนับสนุนบ้านจริงเพื่อการอยู่อาศัยในการทดลองประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยหวังผลให้ระบบนี้เป็นหนึ่งในแนวทางการอยู่อาศัยที่ยั่งยืนสำหรับคนไทย ภายใต้ภาวะน่าสบาย (Comfort Zone) ปราศจากความเครียด (Stress-free) ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ (Carbon-free) และลดการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) เกิดเป็นเทคโนโลยีที่อยู่อาศัยในอนาคตที่เหมาะกับบริบทของประเทศไทยต่อไปด้านคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือในการจัดทำการวิจัยกับพานาโซนิคในประเทศไทยครั้งนี้ เราได้นำความเชี่ยวชาญของจุฬาฯ ทั้งจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาผนวกกับความรู้ความชำนาญทางเทคโนโลยีของพานาโซนิค ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการวิจัยไปข้างหน้าและมีส่วนช่วยในการพัฒนาโซลูชั่นและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยในประเทศไทยในอนาคตได้ โดยปัจจุบันความร่วมมือนี้ได้ถูกพัฒนาเป็นโมเดลที่อยู่อาศัยแบบจำลอง โดยการนำเทคโนโลยี BIM หรือ Building Information Modelling และ Digital Twin เข้ามาช่วยในการออกแบบและก่อสร้างบ้านโมดูลาร์ในชื่อ ZEN Model ขนาดพื้นที่ 36 ตร.ม.ภายในพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการจำลองบรรยากาศที่อยู่อาศัยในสภาวะน่าสบาย และร่วมทำการเก็บข้อมูลจากการให้กลุ่มตัวอย่างได้เข้ามาทดลองใช้ชีวิตในพื้นที่บ้านทดลอง ซึ่งจะขยายผลสู่การทดลองกับบ้านเดี่ยวในโครงการของเสนาดีเวลลอปเม้นท์ เพื่อให้ได้ผลที่ใกล้เคียงจริงยิ่งขึ้น และสามารถนำไปต่อยอดการยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยของผู้คนทุกระดับในเขตร้อนชื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีข้อมูลทางวิชาการรองรับ.