“พานาโซนิค” ปั้นโครงการเพื่อสังคม “พานาโซนิค แคร์” นำร่องมอบหลอดประหยัดไฟให้โรงพยาบาลน้ำพอง

วันนี้ ( 18 ต.ค.) ที่ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ชั้น 6 อาคารสิริธัมมากร โรงพยาบาลน้ำพอง นายชินกร แก่นคง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในพิธีส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยรับมอบหลอดไฟ LED ประหยัดพลังงาน จำนวน 500 หลอด ให้กับโรงพยาบาลน้ำพอง จากกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ และบริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่นมี มร.ฮิเดคาสึ อิโตะ ซีอีโอ กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และกลุ่มผู้ผลิตพานาโซนิคในประเทศไทย ร่วมเป็นตัวแทนมอบ มีนายแพทย์อุรส สิงห์งาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพอง, นายวงษ์เสน่ห์ เครื่องฉาย สาธารณสุขอำเภอน้ำพอง, คณะผู้บริหารโรงพยาบาลน้ำพอง ร่วมรับมอบมร.ฮิเดคาสึ อิโตะ ซีอีโอ กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย กล่าวว่า พานาโซนิคได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 60 ปี ตลอดระยะเวลาดังกล่าว พานาโซนิคฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า ประเทศไทยเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง จึงให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมกับสังคมไทย และดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมไทยมาโดยตลอด ในปีนี้กลุ่มบริษัทพานาโซนิคฯ มีแนวคิดผนึกกำลังเพื่อร่วมกันตอบแทนสังคมไทย วางกรอบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) ในมิติด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health & Well-Being) คุณภาพการศึกษา (Quality Education) และระบบนิเวศบนบกที่ยั่งยืน (Life on Land)จากกรอบการดำเนินงานดังกล่าว กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย จึงได้ริเริ่มโครงการเพื่อสังคม “พานาโซนิค แคร์ (Panasonic Cares)” ภายใต้คอนเซ็ปต์ For the Wellbeing of People, Society and the Planet ตอกย้ำเจตนารมณ์การดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจในสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี ความปลอดภัย ความสะดวกสบายของผู้คน สังคม และทุกชีวิตบนโลกอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าส่งมอบผลิตภัณฑ์ พร้อมนำทีมพนักงานทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ โรงเรียน และสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยเริ่มจากชุมชนในจังหวัดที่มีโรงงานของพานาโซนิคตั้งอยู่ ได้แก่ ขอนแก่น อยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี ซึ่งพานาโซนิคเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟ.ซี. ก่อนจะขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไปสำหรับกิจกรรมนำร่องของโครงการ ได้นำทีมผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน ทั้งจากสำนักงานใหญ่ และ บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอน้ำพอง ร่วมกันส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยได้มอบหลอดไฟ LED ประหยัดพลังงาน 500 หลอด ให้โรงพยาบาลน้ำพอง พร้อมมอบหลอดไฟ LED ประหยัดพลังงาน 200 หลอด พร้อมด้วยตู้เย็น รุ่น NR-BX421BPST ขนาดความจุ 380 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลอุบลรัตน์ โดยมีแพทย์หญิงอภิสรา ธำรงวรางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์ เป็นผู้รับมอบ และได้รับเกียรติจาก นายกานต์ ทองเสน นายอำเภออุบลรัตน์ ร่วมเป็นสักขีพยานขณะที่นายแพทย์อุรส สิงห์งาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพอง กล่าวว่า โรงพยาบาลน้ำพองเป็นโรงพยาบาลหลักในอำเภอน้ำพอง มีหน้าที่หลัก ต้องดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชน บุคลากร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในโรงพยาบาล รวมทั้งพนักงานที่ทำงานในโรงงานพานาโซนิค โรงพยาบาลน้ำพองเอง พยายามพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วย วันนี้ต้องขอขอบคุณบริษัท พานาโซนิค ที่มอบหลอดไฟเป็นประโยชน์ด้านความสว่าง ให้กับประชาชนและบุคลากร หวังว่าในอนาคตข้างหน้าบริษัท พานาโซนิค และโรงพยาบาลน้ำพองจะได้ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาชุมชนพัฒนาระบบสุขภาพ ของอำเภอน้ำพอง และบริษัท พานาโซนิค ภายในอนาคตข้างหน้าสืบต่อไปด้านนายชินกร แก่นคง นายอำเภอน้ำพอง กล่าวว่าขอขอบคุณบริษัทพานาโซนิค ที่มามอบหลอดไฟ ให้กับอำเภอน้ำพอง ถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะดูแลชุมชนสังคมร่วมกัน ที่สำคัญจังหวัดขอนแก่น จะผลักดันให้มีท่าเรือบก เกิดขึ้นที่อำเภอน้ำพอง ถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพานาโซนิค ด้านโลจิสติกส์ จะทำให้ธุรกิจเติบโต ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากพานาโซนิค จะมีความมั่นคง มั่งคั่งกับประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นต่อไปสำหรับบริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น ได้ขยายแผนการผลิต และการลงทุนเพิ่มเติม โดยเปิดอาคารโรงงานผลิตหลังใหม่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา และได้ส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับพนักงานมาโดยตลอด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งหวังให้โรงงานแห่งนี้สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน และสังคมในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น รวมถึงประเทศไทย การได้ร่วมมือกับพนักงานในพื้นที่เพื่อร่วมกันส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนเป็นเรื่องน่ายินดี ซึ่งพานาโซนิคได้วางแผนสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีในมิติอื่นๆ ให้กับชาวจังหวัดขอนแก่นด้วยเช่นกัน