เกียรตินาคินภัทรเปิดตัวเงินฝาก+ลงทุนบนแอป KKP MOBILE ชูดอกเบี้ย 1.75%

เปิดเผยว่า การเปิดตัวดอกเบี้ยเงินฝากอัตราพิเศษ 1.75% ต่อปี ของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ “KKP Smart Settlement” นับเป็นมิติใหม่ของวงการการลงทุน เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีการให้ดอกเบี้ยเงินฝากอัตราพิเศษกับบัญชีตัดเงินลงทุนอัตโนมัติ (ATS Account) ด้วยแนวคิดการเป็นแพลตฟอร์มลงทุนที่ไม่ใช่แค่ฝากเงินได้ แต่ยังฝากเงินได้ดี ซึ่งสำหรับยอดเงินฝากตั้งแต่ 20,001-500,000 บาท ถือว่าให้ดอกเบี้ยสูงที่สุดในตลาดเงินฝากออมทรัพย์ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับลูกค้าในการลงทุนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มเอดจ์ บาย เคเคพี (EDGE by KKP) และยังเป็นทางเลือกของการลงทุนผ่านเงินฝากที่ให้ผลตอบแทนดีและไม่ผันผวนท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันขณะที่แอป KKP MOBILE คือบัญชีการลงทุนรูปแบบใหม่ ที่รวมการลงทุนในหุ้นไทย กองทุนรวมจาก บลจ. ชั้นนำมากถึง 19 บลจ. บริการ EDGE Intelligent Portfolio โดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ และผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นๆ เช่น Mandate Service โซลูชันการลงทุนต่างประเทศแบบครบวงจร โดยบล.เกียรตินาคินภัทรเชื่อว่าบริการลงทุนเอดจ์ จะเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยทำให้บริษัทเติบโตด้วยโมเดลธุรกิจที่สามารถขยายตัวได้รวดเร็วกว่าที่เคย"แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการแข่งขันในตลาดการลงทุนบนแพลตฟอร์มดิจิทัลสูง บล.เกียรตินาคินภัทรยังเชื่อว่ามีโอกาสอีกมาก การนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายที่ทาง บล.เกียรตินาคินภัทรมีความเชี่ยวชาญ พร้อมกับคำแนะนำทางด้านการลงทุนที่ทีมงานได้ให้บริการแก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนบุคคลรายใหญ่มาเป็นเวลากว่า 20 ปี มานำเสนอบนแพลตฟอร์มเอดจ์ บาย เคเคพี (EDGE by KKP) ทำให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงบริการการลงทุนได้ง่ายขึ้น ตอบโจทย์การลงทุน และการวางแผนการเงินได้หลากหลายขึ้น ทั้งยังเป็นตัวช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายในการบริหารความมั่งคั่งได้ ง่าย สะดวก และครบครันยิ่งขึ้น"ทั้งนี้ บัญชีเงินฝาก KKP Smart Settlement มอบอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้ผู้ที่ยังไม่เคยมีบัญชีลงทุนกับ บล.เกียรตินาคินภัทร เพียงเปิดบัญชีลงทุนบนแพลตฟอร์มเอดจ์ บาย เคเคพี (EDGE by KKP) ในแอปพลิเคชัน KKP MOBILE และฝากเงินตั้งแต่ 20,001-500,000 บาท เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Smart Settlement วันนี้-28 พฤศจิกายน 2566 จะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.75% ต่อปี