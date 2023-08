LH Bank รุกขยายฐานกลุ่มคนรุ่นใหม่ เปิดตัว 'Happy Cash' ลุ้นพอร์ตสินเชื่อบุคคลแตะหมื่นล้านใน 5 ปี

เปิดเผยว่า รูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล ไลฟ์สไตล์ พาตัวเองไปผูกกับความสะดวกสบายของดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆ LH Bank จึงยกระดับการบริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านดิจิทัลสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม โดยมุ่งเน้นขยายฐานกลุ่มลูกค้าเจเนอเรชันใหม่ ที่มีความสนใจผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน โดยเปิดตัวแอปพลิเคชัน LHB You ไลฟ์สไตล์แบงกิ้งทางการเงินที่สะดวก ครบทุกการใช้งานของธนาคาร ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี โดยปัจจุบันมีฐานลูกค้าแอปพลิเคชันประมาณ 200,000 ราย และตั้งเป้าหมายมีจำนวน 1 ล้านรายใน 5 ปี"ก่อนหน้านี้ลูกค้าส่วนใหญ่ของ LH Bank จะเป็นกลุ่มเวลธ์ แต่ขณะนี้เราอยากขยายฐานไปสู่ลูกค้ากลุ่ม young generation ซึ่งให้ความสำคัญกับ Digital lifestyle มากขึ้น ขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้ากลุ่มเวลธ์ยังให้ความสำคัญ ดังจะเห็นได้จากเงินฝาก Byou MAX ดอกเบี้ยสูง 6% ในวงเงิน 1 หมื่นบาท ได้รับการตอบรับที่ดีมีลูกค้าเข้ามากว่า 30,000 รายแล้ว"กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากในกลุ่มผลิตภัณฑ์เงินฝากแล้ว ยังเปิดตัวผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash ตอบโจทย์ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวก ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 5.55% นาน 3 เดือน กู้ง่ายอนุมัติไวภายใน 1 วันทำการ วงเงินกู้สูงสุด 1.5 ล้านบาท ไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน พร้อมรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากบนแอปพลิเคชัน LHB You โดย LH Bank ตั้งเป้าหมายมียอดสินเชื่อผ่านช่องดิจิทัลในสัดส่วน 1 ใน 3 ของพอร์ตสินเชื่อบุคคลใน 5 ปีข้างหน้า หรือคิดเป็น 3,500 ล้านบาท จากพอร์ตรวม 10,000 ล้านบาทล่าสุด จับมือร่วมกับ Rabbit Card สร้างสรรค์แคมเปญพิเศษจาก LHB You ด้วยการออกแบบดีไซน์บัตรแรบบิทคอลเลกชันพิเศษ “LHB You Avatar Edition” สุดคิวท์ ไม่เหมือนใคร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งการผนึกกำลังครั้งสำคัญ เพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมทั้งเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงธุรกรรมด้านบริการสินเชื่อส่วนบุคคลได้ง่ายยิ่งขึ้นกล่าวว่า เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ LH Bank ในการร่วมกันพัฒนาเพื่อให้บริการที่หลากหลายและครบวงจรแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยการเปิดให้บริการยืนยันตัวตน (Know You Customer : KYC) สำหรับลูกค้าของ LH Bank ที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียว ณ จุดให้บริการห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ยิ่งไปกว่านั้น ภายใต้ความร่วมมือกันในครั้งนี้ยังเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ใช้งานบัตรแรบบิท ให้สามารถเติมเงินบัตรแรบบิทบนแอปพลิเคชัน My Rabbit โดยเลือกวิธีการชำระเงินผ่าน Mobile Banking ของ LH Bank ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป