แบงก์กรุงเทพดึง “สบาย เทคโนโลยี”เสริมแกร่ง Banking Agent

เปิดเผยว่า ธนาคารเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารสามารถทำทุกธุรกรรมการเงินได้อย่างสะดวก ราบรื่น และมั่นใจ ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง ตอกย้ำการเป็น “เพื่อนคู่คิด” ที่ต้องการอยู่เคียงข้างทุกธุรกรรมการเงิน ล่าสุดแต่งตั้งให้ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็น Banking Agent เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งของธนาคารด้านบริการ เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารสามารถทำธุรกรรมฝาก-ถอนเงินสดได้สะดวกยิ่งขึ้น ผ่าน SABUY COUNTER ผ่านทางร้านให้บริการรับ-ส่งพัสดุด่วนทั่วไทยภายใต้การบริหารของ Sabuy Speed ที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 22,000 สาขา โดยปัจจุบันมีแบรนด์ในเครือรวมทั้งหมด 7 แบรนด์ ได้แก่ Shipsmile Service, The Letter Post, Payspost, PayPoint, Speedy, Plus Express และ Point Express โดยปัจจุบันมีการเปิดให้บริการฝาก ถอนเงินสด ในสาขาที่ร่วมโครงการกว่า 150 แห่งทั่วประเทศและตั้งเป้าขยายสู่ 500 จุดในไตรมาส 4 นี้ และรวมถึงปัจจุบันสามารถฝากเงินผ่านตู้เติมเงิน “เติมสบายพลัส” ที่มีกว่า 56,000 จุดบริการ ซึ่งทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง“ความร่วมมือกับ สบาย เทคโนโลยีในครั้งนี้ จะเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านบริการให้กับธนาคารกรุงเทพได้เป็นอย่างดี ทำให้ลูกค้าของธนาคารได้รับความสะดวกมากขึ้น เพราะนอกจากจุดให้บริการที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศ ลูกค้าของธนาคารยังสามารถทำธุรกรรมได้ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ทั้งบริการฝากตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป และถอนเงินสดขั้นต่ำ 100 บาท ณ SABUY COUNTER หรือ บริการฝากเงินสดที่ตู้เติมสบายพลัส ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งทั้งหมดจะดำเนินการภายใต้ระบบปลอดภัยมาตรฐานขั้นสูง เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมได้อย่างมั่นใจและไร้กังวล และเป็นส่วนสำคัญที่ธนาคารต้องการเดินหน้าสู่เป้าหมาย เพิ่ม Banking Agent ไม่ต่ำกว่า 200,000 จุดให้บริการภายในปี 2566” นางปรัศนี กล่าวกล่าวว่า ปัจจุบันให้บริการ SABUY COUNTER ผ่านทางร้าน Drop off ในเครือสบายแล้วจำนวน 22,000 สาขา และมีสาขาที่เปิดบริการฝาก ถอน ได้แล้วกว่า 150 สาขา พร้อมมีเป้าหมายขยายสู่ทั่วประเทศต่อไป รวมถึงการให้บริการผ่านทางตู้เติมสบายพลัส รวมกว่า 56,000 จุดบริการ ทั้งนี้บริษัทฯ ในฐานะ Banking Agent ของธนาคารกรุงเทพ พร้อมนำจุดแข็งในระบบเทคโนโลยีและเครือข่ายจุดบริการ ร่วมสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมฝาก-ถอนเงินสด ได้อย่างคล่องตัว ราบรื่น สะดวกทุกที่ทุกเวลา และพร้อมเดินหน้าต่อยอดความร่วมมือเพื่อเพิ่มบริการธุรกรรมอื่นๆ ในอนาคตอีกด้วยทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการ ฝาก-ถอนเงินสด บัญชีธนาคารกรุงเทพ ผ่าน SABUY COUNTER ทุกวัน เวลา 8.00 – 18.00 น. โดยเตรียมดังนี้ บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด / หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้นำฝาก / เลขที่บัญชีเงินฝากประเภทบัญชีสะสมทรัพย์และกระแสรายวัน ของธนาคารกรุงเทพ และจำนวนเงินที่ต้องการฝาก พร้อมค่าธรรมเนียม หรือกรณีที่ลูกค้ามี “โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ” ก็สามารถใช้คู่กับบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด เพื่อใช้ถอนเงินสดได้เช่นกัน ซึ่งทุกธุรกรรมเจ้าหน้าที่จะออกใบบันทึกรายการเพื่อเป็นหลักฐานส่วนบริการฝากเงินสด ที่ตู้เติมสบายพลัส ได้ง่ายๆ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยกดเลือกบริการฝากเงินและเลือกธนาคารกรุงเทพ กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้นำฝาก / เลขที่บัญชีเงินฝาก ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์และกระแสรายวัน ของธนาคารกรุงเทพ และทำรายการตามขั้นตอนการนำฝากพร้อมชำระค่าธรรมเนียม เมื่อทำรายการสำเร็จ ธนาคารจะส่ง SMS ยืนยันการทำรายการเพื่อเป็นหลัก