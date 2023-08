SAPPE คว้ารางวัลเป็นปีที่ 2

"เซ็ปเป้" คว้ารางวัล Thailand Best Managed Companies 2023 บริษัทที่มีการบริหารจัดการดีที่สุดของประเทศไทย ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 สะท้อนความสำเร็จและคุณภาพการจัดการของธุรกิจใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ความสามารถและนวัตกรรม วัฒนธรรมองค์กรและพันธสัญญา ตลอดจนการกำกับดูแลและการเงินขององค์กร

น.ส.ปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE กล่าวว่า ขอขอบคุณ Deloitte ที่มอบรางวัล Thailand Best Managed Companies 2023 ให้เซ็ปเป้เป็นปีที่ 2 เป็นอีกหนึ่งเครื่องการันตีในความมุ่งมั่นตั้งใจของพวกเรา ในฐานะบริษัทคนไทยที่มีฝันใหญ่ อยากเป็นแบรนด์ที่รักของผู้คนทั่วโลก ความสำเร็จนี้ไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจของชาวเซ็ปเป้ ที่มุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพส่งมอบไปสู่ผู้คนทั่วโลกเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงพาร์ตเนอร์ของเราที่กระจายอยู่ใน 98 ประเทศ ที่ร่วมกันผลักดันให้สินค้าของคนไทย จากผลผลิตของเกษตรกรไทย ภายใต้แบรนด์ SAPPE เป็นที่รู้จักในนานาประเทศได้อย่างภาคภูมิ เราจะมุ่งมั่นต่อไปเพื่อสร้างให้ SAPPE เติบโตเป็น Global Brand อย่างยั่งยืน และทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น ผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเราสุภศักดิ์ กฤษณามระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีลอยท์ ประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทผู้ชนะรางวัล Best Managed Companies ประจําปี 2023 ได้แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรม ความกล้าหาญ และความยืดหยุ่น เมื่อองค์กรต้องเผชิญกับตลาดที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกล และให้ความสำคัญกับการส่งมอบคุณค่าให้บุคลากร ลูกค้า และชุมชนอย่างต่อเนื่อง ผมขอแสดงความยินดีกับความสําเร็จอันโดดเด่นของพวกเขา และหวังจะได้เป็นสักขีพยานในหมุดหมายสำคัญของบริษัทผู้ชนะทุกบริษัทในอนาคตอันใกล้ และภูมิใจในบริษัทเอกชนชั้นนำที่ได้รับรางวัลทั้งที่ได้รับรางวัลเป็นปีแรก และบริษัทที่ได้รับรางวัลต่อเนื่องในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนขององค์กร การผลักดันการมีส่วนร่วมของพนักงาน ไปจนถึงการรักษาสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง บริษัทผู้ได้รับรางวัลได้สร้างความแตกต่างด้วยวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรม และนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้าของพวกเขารางวัล Thailand’s Best Managed Companies โดยดีลอยท์ ไพรเวท (Deloitte Private) จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 30 ใน 46 ประเทศ ในทวีปอเมริกา ยุโรป และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีเครือข่ายบริษัทที่มีการจัดการโดดเด่นกว่า 1,300 บริษัท นับเป็นโปรแกรมการมอบรางวัลระดับโลก ที่มอบให้บริษัทเอกชนที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ซึ่งได้จัดทำกรอบการทำงานที่ชัดเจน เป็นบรรทัดฐานให้ทีมผู้บริหารสามารถใช้ท้าทายและเปรียบเทียบการทำงานขององค์กรตนเองกับบริษัทเอกชนที่ได้รับรางวัลการบริหารองค์กรที่ดีที่สุดในโลกรายอื่นๆ นับเป็นอีกหนึ่งรางวัลอันทรงเกียรติที่สะท้อนศักยภาพและความสามารถด้านการพัฒนาและยกระดับองค์กรของ SAPPE ที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์