27 บริษัท คว้ารางวัล “Thailand’s Best Managed Companies” ประจำปี 2566

บริษัทที่ได้รับได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวดและดำเนินการอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการสหวิชาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ บริษัทที่สมัครเข้าร่วมโปรแกรมจะต้องผ่านการประเมินคุณสมบัติโดยมีเกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์ ความสามารถและนวัตกรรม วัฒนธรรมองค์กรและพันธสัญญา ตลอดจนการกำกับดูแลและการเงินขององค์กรบริษัทที่ได้รับรางวัลในปีนี้ประกอบด้วยบริษัทที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการที่สมัครเข้ามาใหม่เป็นครั้งแรก 17 บริษัท และบริษัทที่เคยได้รับรางวัลในปีก่อนๆ ที่สามารถรักษาสถานภาพบริษัทที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง จำนวน 10 บริษัทบริษัทที่ได้รับประกอบด้วยได้แก่ บริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จำกัด อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร) , บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กลุ่มการผลิตและจัดจําหน่ายเครื่องดื่ม , บริษัท ซี.เจ. มอร์ จำกัด กลุ่มธุรกิจค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ อาหารและเครื่องดื่ม , บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มการผลิตอาหารและเครื่องดื่มได้แก่ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) อยู่ในกลุ่มการศึกษา , บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด กลุ่มการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม , บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กลุ่มการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ , บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม , บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) กลุ่มการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม , บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ได้แก่ บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) อยู่ในกลุ่มการผลิตอาหารและอาหารสัตว์เลี้ยง , บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มการผลิตอาหารและอาหารสัตว์เลี้ยง , บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจบริการด้านสุขภาพ , บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริการเติมเงินมือถือและชำระเงินออนไลน์ผ่านตู้อัตโนมัติ , บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)กลุ่มการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม , บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องประดับ , บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มธุรกิจบริการด้านสุขภาพ , บริษัท ออริจิ้น พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กลุ่มการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ , บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด กลุ่มธุรกิจบริการด้านสุขภาพ , บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด กลุ่มธุรกิจบริการด้านสุขภาพ , บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจบริการด้านสุขภาพ, บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด กลุ่มธุรกิจบริการด้านสุขภาพ , บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจบริการด้านสุขภาพ , บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจบริการด้านสุขภาพ , บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) กลุ่มการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม , บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มการเกษตร , บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) กลุ่มเทรดดิ้ง สินค้าอุตสาหกรรม น้ำมันและก๊าซกล่าวว่า "บริษัทที่ได้รับรางวัล Best Managed Companies ประจําปี 2566 ได้แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรม ความกล้าหาญ และความยืดหยุ่น เมื่อองค์กรต้องเผชิญกับตลาดที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกล และให้ความสำคัญกับการส่งมอบคุณค่าให้กับบุคลากร ลูกค้า และชุมชนอย่างต่อเนื่อง ผมขอแสดงความยินดีกับความสําเร็จของทุกบริษัท และหวังจะได้เป็นสักขีพยานในหมุดหมายสำคัญของบริษัทที่ได้รับรางวัลทุกบริษัทในอนาคตอันใกล้”"ดีลอยท์ ประเทศไทยภูมิใจในบริษัทเอกชนชั้นนำที่ได้รับรางวัล Best Managed Companies ทั้งบริษัทที่ได้รับรางวัลเป็นปีแรก และบริษัทที่ได้รับรางวัลต่อเนื่องในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนขององค์กร การผลักดันการมีส่วนร่วมของพนักงาน ไปจนถึงการรักษาสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง บริษัทที่ได้รับรางวัลได้สร้างความแตกต่างด้วยวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรม และนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของพวกเขา" กมลวัลย์ ชุณหกสิการ Thailand Best Managed Companies Leader ดีลอยท์ ประเทศไทย กล่าวสำหรับบริษัทที่ได้รับรางวัลในประเทศไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย Best Managed Companies กว่า 1,300 บริษัท จาก 46 ประเทศทั่วโลก ทั้งจากทวีป อเมริกา ยุโรป และ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ซึ่งได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานสัมนา Southeast Asia Best Managed Companies Regional Symposium ประจำปี และงานกาล่าดินเนอร์ ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 3 สิงหาคม ผ่านมา เพื่อฉลองรางวัลความสำเร็จในการเป็นบริษัทที่เป็นที่ยอมรับในตลาด รวมทั้งได้พบปะและสร้างเครือข่ายธุรกิจกับผู้ได้รับรางวัลจากประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกด้วยคณะกรรมการตัดสินอิสระ ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคธุรกิจและสถาบันการศึกษา ทำหน้าที่ตัดสินผู้ชนะตามแนวทางปฏิบัติชั้นนำของ Best Managed Companies คณะกรรมการที่ร่วมตัดสินในปีนี้ ได้แก่ ดรุษกร วิสุทธิสิน ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ธนเดช กุลปิติวัน บรรณาธิการบริหารนิตยสาร BrandAge และ ผศ. ดร.ปวิตรา จินดาหรา อาจารย์ภาควิชาการตลาดและภาควิชาการวิเคราะห์ข้อมูล สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรางวัล Best Managed Companies เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดย ดีลอยท์ ไพรเวท (Deloitte Private) ซึ่งเป็นบริการหนึ่งของดีลอยท์ ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับบริษัทเอกชนโดยเฉพาะทั้งนี้ ผู้ชนะบางรายเป็นบริษัทจดทะเบียน การใช้คำว่า 'บริษัทเอกชน' ณ ที่นี้ เนื่องจากหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทยังคงเป็นของเอกชนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามวิธีคัดกรองคุณสมบัติของบริษัทที่เข้าร่วมโปรแกรม Best Managed Companies ของดีลอยท์โปรแกรม Thailand’s Best Managed Companies เป็นโปรแกรมการมอบรางวัลระดับโลกที่มอบให้กับบริษัทเอกชนที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ โปรแกรมนี้จัดทำกรอบการทำงานที่ชัดเจน เป็นบรรทัดฐานให้ทีมผู้บริหารสามารถใช้ท้าทายและเปรียบเทียบการทำงานขององค์กรตนเองกับบริษัทเอกชนที่ได้รับรางวัลการบริหารองค์กรที่ดีที่สุดในโลกรายอื่นๆโดยมีการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 30 ใน 46 ประเทศ ในทวีปอเมริกา ยุโรป และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีเครือข่ายบริษัทที่มีการจัดการโดดเด่น กว่า 1,300 บริษัท รวมเป็นชุมชนพันธมิตรและร่วมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ