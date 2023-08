เมโทรซิสเต็มส์ควงวีเอ็มแวร์ จับมือบุกตลาด VMware Multi-Cloud Managed Services

เมโทรซิสเต็มส์ร่วมกับวีเอ็มแวร์ จับมือเป็นพันธมิตรผู้ให้บริการ VMware Multi-Cloud Managed Services Partner มั่นใจขยายศักยภาพธุรกิจผู้ให้บริการ Infrastructure Solutions as a Service ช่วยธุรกิจไทยใช้ประโยชน์สูงสุดจากนวัตกรรมดิจิทัลนายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง ประธานกลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เมโทร ซิสเต็มส์ ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มธุรกิจหลัก และหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัทคือ ผู้ให้บริการ IT Infrastructure as a Service และ Managed Service บริษัทมีประสบการณ์ตรงกับการกำหนดกลยุทธ์ ออกแบบและวางระบบคลาวด์ภายในบริษัทเอง เพื่อใช้และให้บริการกับลูกค้าองค์กรและให้กับลูกค้า รวมถึงประสบการณ์บริการ Managed Services"เรามี best practices หลากหลายที่ทำให้เราสามารถนำเสนอบริการ Multi-Cloud Managed Services แบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา กำหนดกลยุทธ์ วางแผนอิมพลีเมนต์ รวมถึงดูแลบริหารระบบและค่าใช้จ่ายที่ตรงกับธุรกิจและการใช้งาน รวมถึงทีมงานที่มีประสบการณ์ ไม่ว่าลูกค้ามี on-premise IT infrastructure ของตัวเอง หรือใช้คลาวด์หลากหลายแพลตฟอร์ม ความร่วมมือกับ VMware เพื่อนำเสนอบริการ VMware Multi-Cloud Managed Service บริการนี้จะช่วยเสริมศักภาพให้เมโทรซิสเต็มส์ มีความแข็งแกร่งมากขึ้น เพราะวีเอ็มแวร์มีระบบนิเวศคลาวด์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าหรือจากผู้ให้บริการคลาวด์ต่างๆ ทำให้การให้บริการ multi-Cloud Managed Services ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำ กำหนดกลยุทธ์ วางแผน การจัดการและความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม Multi-Cloud ต่างๆ สิ่งนี้ช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถให้ความสำคัญกับการวางแผนรูปแบบบริการหรือธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตและผลกำไรของตนเอง ในขณะเดียวกันให้เมโทรซิสเต็มส์ ทำหน้าที่บริหารจัดการ Multi-Cloud อย่างสมาร์ท”บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC มองตัวเองเป็นผู้นำในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร การประกาศความร่วมมือกับวีเอ็มแวร์ (VMware) นำเสนอบริการ Multi-Cloud Managed Services นี้ไม่เพียงมีเป้าหมายเพื่อช่วยธุรกิจและองค์กรต่างๆ ในไทยใช้ประโยชน์สูงสุดจากนวัตกรรมดิจิทัล แต่ยังรวมถึงคลาวด์คอมพิวติ้งสร้างการเติบโตของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเมโทรซิสเต็มส์มองว่าการบริหารจัดการมัลติคลาวด์ ไม่ว่าจะเป็นการวางกลยุทธ์คลาวด์ การจัดการและบริหารศักยภาพคลาวด์ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น นับเป็นความท้าทายในการบริหารจัดการมัลติคลาวด์ทั้งสิ้น ดังนั้น ธุรกิจจำเป็นต้องเร่งพัฒนากลยุทธ์ดิจิทัลให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ดิจิทัลที่พัฒนาอยู่ตลอดเพื่อให้พร้อมสำหรับทุกๆ การแข่งขัน ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้องค์กรต่างๆ ก้าวข้ามอุปสรรคในประสบการณ์ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่สามารถใช้แพลตฟอร์มคลาวด์คว้าโอกาสทางธุรกิจในเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างความคล่องตัว ความปลอดภัย รองรับการปรับขนาด มีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่ลูกค้าไว้วางใจ พร้อมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และทักษะช่วยจัดการและปรับใช้โซลูชันได้อย่างเหมาะสมตรงตามความต้องการใช้งานของแต่ละธุรกิจนายเอกภาวิน สุขอนันต์ ผู้จัดการวีเอ็มแวร์ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ยินดีที่ได้เป็นพันธมิตรกับเมโทรซิสเต็มส์ ผู้นำธุรกิจที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมไอทีของไทย เทคโนโลยีคลาวด์ของวีเอ็มแวร์ที่ผสานกับความเชี่ยวชาญของเมโทรซิสเต็มส์ จะสร้างการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ มอบโอกาสให้ธุรกิจต่างๆ ใช้ประโยชน์จากศักยภาพสูงสุดของคลาวด์และพร้อมสำหรับขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมในฐานะพันธมิตรผู้ให้บริการ Multi-Cloud Managed Services เมโทรซิสเต็มส์จะให้บริการ 3 ส่วน ได้แก่ Cloud Consult Services บริการให้คำปรึกษา แนะนำ และออกแบบ ในการนำระบบที่อยู่บน On-Premises ไปใช้งานบน Public, Private และ Multi-Cloud อย่างมืออาชีพยังมี Cloud Infrastructure Automation & Modernization Services บริหารจัดการระบบ IT Infrastructure และ Application & Data Modernization ด้วย Cloud Service Automation เพื่อตอบโจทย์ต่อความท้าทายทางธุรกิจในปัจจุบัน และ Cloud Managed Services บริการด้านการบริหารจัดการตามมาตรฐาน ITIL Framework และ Improvement Services ด้วย Infrastructure Automation & Modernization โดยวิศวกร มืออาชีพ เพื่อลดภาระการทำงานของลูกค้า ในลักษณะที่เป็นงานประจำวัน (Day-2 Operation)