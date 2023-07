TACC เสิร์ฟ "Blue Series" มะลิอัญชันรับเทศกาลวันแม่

ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ เดินหน้าเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้อนรับเทศกาล Happy Mom’s Day ชวนทุกคนมาบอกรักแม่ ด้วยเมนูสีฟ้าจากมะลิอัญชัน เครื่องดื่ม “Blue Series” ที่ผสมผสานรสชาติความอร่อยลงตัวให้สีฟ้าสวยสดใสจาก “ดอกอัญชันแท้ 100%” ผสานกับกลิ่นหอมของ “ดอกมะลิ” ใน All Café ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค.2566 นี้ ที่ 7-Eleven ดันผลงานปีนี้โตทะลุเป้าที่ 10%

นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด( มหาชน) หรือ TACC เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมเปิดตัวเครื่องดื่มใหม่ต้อนรับเทศกาล Happy Mom’s Day ชวนทุกคนมาบอกรักแม่ ด้วยเมนูสีฟ้าจากมะลิอัญชันใน All Café ที่ผสมผสานรสชาติความอร่อยลงตัวให้สีฟ้าสวยสดใสจาก “ดอกอัญชันแท้ 100%” ผสานกับกลิ่นหอมของ “ดอกมะลิ” ที่พร้อมให้คุณได้สัมผัสถึงรสชาติความสดชื่นและผ่อนคลายอย่างลงตัว โดยพบกับเครื่องดื่ม “Blue Series” พร้อมกันทั่วประเทศ 27 กรกฎาคม 2566 นี้ ที่ 7-Elevenทั้งนี้ เครื่องดื่มเมนูสีฟ้าจากมะลิอัญชันมีให้เลือกสรรหลากรสชาติ ประกอบด้วย Cloudy drinking yogurt (คลาวดี้สตรอว์เบอร์รีโยเกิร์ตปั่น) โดยเป็นเมนูเอาใจสายรักสุขภาพ ด้วยการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างไซรัปมะลิอัญชัน มีกลิ่นหอมหวานของมะลิ กับรสหวานอมเปรี้ยวเบาๆ ของโยเกิร์ตสตรอว์เบอร์รี ช่วยปรับสมดุลระบบทางเดินอาหารและช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารให้ดีขึ้น อร่อยลงตัวBlue coffee latte (บลูคอฟฟี่ลาเต้เย็น) ผสมผสานระหว่างกาแฟนมรสชาติเข้มข้น และไซรัปมะลิอัญชันที่มีกลิ่นหอมมะลิอ่อนๆ สีสันสวยงามจากดอกอัญชัน รสชาติลงตัวถูกใจคอกาแฟอย่างคุณแม่แน่นอนCloudy milky latte (บลูมิลค์กี้ลาเต้เย็น) นำไซรัปมะลิอัญชันผลิตจากดอกอัญชันแท้ 100% ผสมผสานเข้ากันรสนุ่มๆ ของนมสด รสชาติหวานละมุน กลมกล่อม กลิ่นหอมชวนผ่อนคลายจากมะลิอัญชันJasmine pangyen (จัสมินปังเย็น) ดับกระหายด้วยเมนูปั่น เครื่องดื่มสีฟ้าสดใสสวยงามจากดอกอัญชัน ที่หอมหวานละมุนของกลิ่นดอกมะลิให้ความรู้สึกเย็นชื่นใจ ราดด้วยนมข้นหวานรสชาติที่หวาน มัน พอดีๆ และเพิ่มความอร่อยด้วยท็อปปิ้งขนมปัง เคี้ยวนุ่มๆ นิ่มๆ ฟินชื่นใจในช่วงเทศกาลวันแม่นี้“บริษัทฯ มั่นใจว่าเครื่องดื่มรสชาติใหม่อย่างเมนู Blue Series มะลิอัญชัน จะมีกระแสตอบรับที่ดี เนื่องจากเป็นการผสมผสานรสชาติความอร่อยลงตัวให้สีฟ้าสวยสดใสจาก “ดอกอัญชันแท้ 100%” ผสานกับกลิ่นหอมของ “ดอกมะลิ” และมีเมนูให้เลือกในหลายรูปแบบน่าจะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งน่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้อย่างแน่นอน” นายชัชชวี กล่าวสำหรับภาพรวมการดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง น่าจะมีทิศทางที่ดีต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก โดยในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายรายได้เติบโต 10% เทียบปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับปัจจัยหนุนจากธุรกิจเครื่องดื่มที่เป็นจุดแข็งของบริษัทฯ และการเข้ารุกธุรกิจ Health and Wellness แบบครบวงจร มั่นใจว่าจะเป็น Next S Curve ในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า ผลักดันผลการดำเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่งขณะเดียวกันในกลุ่มธุรกิจ B2B (7-Eleven) บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า Core Menu และ New Menu รวมทั้งออกสินค้าใหม่ร่วมกันในฐานะ Key Strategic Partner ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเย็นในโถกด (Jet Spray) และ เครื่องดื่ม Non Coffee Menu ใน All Café ทั้งในประเทศไทย และ 7-Eleven ในประเทศกัมพูชาส่วนกลุ่มธุรกิจ B2C (Non 7-Eleven) บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าขยาย Brand TRIVA (ทรีว่า) ไซรัปผลไม้เข้มข้นจากธรรมชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างความแตกต่างให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า คาเฟ่ (Total solution service offering) รวมทั้งยังเตรียมขยายช่องทาง Online เพื่อขยาย Product Portfolio ทั้งในส่วนของการขายในประเทศ และต่างประเทศ