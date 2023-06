วิสาหกิจชุมชนอารี มีสุข จับมือ 13 พันธมิตร จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่า “วนารี” คืนความอุดมสมบูรณ์สู่ระบบนิเวศ

“สำนักนายกฯ” จัดงบฯเบาๆ เน้น สเปกเบาๆ ซื้อครุภัณฑ์คอมพ์ 7 รายการ รองรับภารกิจรัฐบาลใหม่

“สำนักนายกฯ จัดงบปี 66 แค่หลักล้านปลายๆ เตรียมซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ เน้นสเปคเบา ๆ รองรับผู้นำประเทศ-รัฐบาลชุดใหม่ ตามภารกิจการเมือง-บริหารราชการแผ่นดิน หลังของเก่าตกรุ่น เสื่อมสภาพ เฉพาะคอมพ์ตั้งโต๊ะ All In One จัดซื้อ